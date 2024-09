Governadora em Exercício vistoria trabalhos de conclusão da nova Usina da Paz de Bragança

O município de Bragança, no nordeste paraense, está prestes a ganhar a sua primeira Usina da Paz. As obras de construção do maior complexo de cidadania do Brasil estão em fase de conclusão, ultrapassando a marca de 97% dos serviços já executados.

Para acompanhar de perto a execução dos trabalhos, a governadora em exercício do Pará, Hana Ghassan, realizou, nesta quinta-feira (26/9), uma visita técnica ao local onde está sendo concluída a construção da UsiPaz Bragantina.

VEJA MAIS

"A Usina já está quase concluída. Estamos na reta final, estruturando o espaço para poder atender mais de 70 serviços em diversas áreas como esporte, lazer, cultura e cidadania. Este será um lugar de oportunidades e cuidados para toda a família, desde as crianças até os idosos. Esperamos entregar este presente à população de Bragança o mais breve possível", destacou a governadora em exercício.

A nova UsiPaz Bragança tem aproximadamente 7 mil metros quadrados área construída (Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

Estrutura

Localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Vila Sinhá, a nova UsiPaz Bragança tem aproximadamente 7 mil metros quadrados área construída. No local, será disponibilizada à população bragantina uma estrutura moderna e funcional, com mais de 70 serviços gratuitos nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

A nova Usina da Paz vai contar com dois prédios principais, Usina e Assistência, onde serão disponibilizados serviços de emissão de documentos, cursos profissionalizantes, bibliotecas e salas de estudo, atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e de orientação jurídica, entre outros.

O complexo também vai contar com áreas para a prática esportiva, cultural e de lazer, com ginásio poliesportivo, quadra de areia, academia ao ar livre, teatro, parque infantil e piscina.

Atualmente, as equipes responsáveis pelo projeto estão trabalhando no acabamento de fachadas, paisagismo, pintura de pisos e instalação de alambrados, louças e metais.

Dotada de uma estrutura moderna e funcional, a UsiPaz Bragança vai ofertar mais de 70 serviços gratuitos nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer (Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

Expectativa

Para os mais de 123 mil moradores de Bragança, a nova Usina da Paz vai representar o início de um novo momento para o município, com mais oportunidades para a população. A moradora Ana Cláudia da Silva Pimentel afirma que o novo complexo de cidadania do Governo do Estado chega em boa hora.

"A Usina vai trazer muitos benefícios para todos. Estou achando ela muito bonita. Bragança precisa de projetos como este, então eu achei ótimo", disse Ana Cláudia.

Já o encarregado de obras Antônio Diego Freitas, que, além de morador de Bragança, também está tendo a oportunidade de atuar na construção da nova Usina, esta é a realização de um sonho para a população.

"Estou aqui desde o primeiro dia das obras. Aqui não tinha nada, então quem imaginaria que um dia estaria desse jeito, né? A Usina da Paz vai trazer muitos benefícios para toda a comunidade. É um sonho. Estou muito feliz com o resultado do trabalho que fizemos. Parabéns ao Governo do Estado", declarou Antônio.

Usina da Paz

O Governo do Estado segue investindo na ampliação do projeto das Usinas da Paz em todo o território paraense. Atualmente, nove UsiPaz estão em pleno funcionamento. São sete na Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua e Marituba) e duas na região sudeste do Estado, nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás. Outras 28 novas Usinas seguem em construção.