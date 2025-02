Governador Helder Barbalho defende diálogo na inauguração da Casa ParlaMento

No lançamento da Casa ParlaMento, na noite desta quarta-feira (19) em Brasília, o governador do Pará, Helder Barbalho, enfatizou que “o diálogo é a palavra de ordem para que o Brasil possa crescer e se desenvolver”. A afirmação foi feita durante a participação do chefe do Executivo paraense, como convidado e palestrante do painel de abertura do evento.

Na ocasião, Helder compartilhou suas perspectivas sobre a importância da articulação política para o progresso do país. O evento foi promovido pelo think tank Esfera Brasil, que busca conectar a sociedade civil ao poder público.

Barbalho elogiou a iniciativa e expressou sua satisfação em contribuir para as discussões. "A capacidade de construir consensos e pontes entre diferentes pensamentos é essencial. Precisamos estruturar decisões que beneficiem toda a nação", disse ele, ressaltando a urgência de promover um ambiente propício para a colaboração entre setores distintos da sociedade. O painel foi mediado por Renata Varandas e contou com a presença do senador Ciro Nogueira e do representante do Grupo Esfera, João Camargo.

Durante seu discurso, o governador destacou a relevância da agenda ambiental no cenário atual. “O Brasil pode e deve assumir um papel de protagonismo mundial nessa área”, afirmou, apontando que as ambições climáticas exigem atenção urgente por parte das instituições públicas e privadas. Segundo ele, o Brasil está em uma posição privilegiada para liderar iniciativas sustentáveis, mas precisa se preparar para eventos internacionais que discutem essas questões.

VEJA MAIS

“Precisamos preparar o Brasil para a COP 30”, enfatizou Helder Barbalho, referindo-se à Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em Belém. O governador acredita que o evento será crucial para discutir as metas climáticas do país e alinhá-las às exigências globais. Ele destacou a importância de envolver o Congresso Nacional nesse processo, afirmando que as legislações claras são essenciais para garantir um ambiente favorável ao investimento.

Um ponto central da fala de Barbalho foi a recente aprovação do marco regulatório do mercado de carbono. Ele comemorou essa conquista como um passo significativo para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. “Essa é uma oportunidade para o Brasil transformar sua riqueza ambiental em ativos econômicos”, destacou. O governador afirmou ainda que o país deve utilizar seu estoque florestal como uma vantagem competitiva no cenário internacional.

Barbalho também fez um chamado à classe política e aos investidores. "Devemos construir compromissos ambiciosos que possibilitem a transição energética e fomentem negócios verdes". Para ele, a colaboração entre o governo e a iniciativa privada é fundamental para a consolidação de um futuro sustentável. Ele convidou todos os envolvidos a se unirem em torno de uma agenda que valorize as riquezas naturais do Brasil.

Além disso, o governador chamou atenção para a necessidade de consolidar um ambiente de previsibilidade para os investidores. “Legislações claras e estáveis são essenciais para que possamos atrair investimentos”, declarou. Ele acredita que, com a participação ativa do parlamento, é possível criar soluções inovadoras que atendam às demandas sociais e ambientais do país.

O evento da Casa ParlaMento é um marco importante para o diálogo entre a sociedade e o poder público. Criado com a missão de ser um elo entre esses dois mundos, o espaço promete reunir parlamentares, organizações empresariais e diversas partes interessadas para debater temas relevantes para o Brasil. Barbalho finalizou sua participação afirmando que iniciativas como essa são vitais para convocar a sociedade e os governantes a se comprometerem com o desenvolvimento sustentável.