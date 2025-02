Alepa aprova Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré como patrimônio cultural do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou, nesta terça-feira (18.02), um projeto de lei que declara e reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial para o Estado do Pará, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, capital do estado. Apresentada pela deputada estadual Diana Belo (MDB), a proposta segue agora para sanção do governador Helder Barbalho.

Na justificativa apresentada com o projeto, a autora da proposta ressaltou que a importância Basílica de Nazaré não se limita a religião. Para ela, a visita ao Santuário "é fundamental para entender a história, a cultura e a fé do povo paraense. Fé essa que movimenta um dos maiores eventos religiosos de todo o mundo: o Círio de Nossa Senhora de Nazaré", disse.

Segundo Diana, o objetivo do projeto é "preservar a tradição local e disseminar a importância da Basílica, não só para a Capital Paraense, como também para todo Estado do Pará".