Helder defende preços de imóveis para a COP 30: ‘dinheiro vai ficar para as pessoas que moram aqui'

Durante sua fala em uma agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta sexta-feira (14), em Belém, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), defendeu os preços que estão sendo praticados no setor imobiliário da capital no período da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada no mês de novembro. Alguns aluguéis chegam a valores bilionários.

Helder Barbalho e autoridades durante evento com Lula em Belém nesta sexta (14). (Wagner Santana/O Liberal)

“Tem muita gente que está criticando o valor dos alugueis de imóveis. Vira e mexe estão dizendo que é um absurdo o valor que está sendo cobrado. Seria ruim se nós estivéssemos estimulando que os hotéis ou os navios de cruzeiro, que são de proprietário privado, estivessem elevando o custo da hospedagem e a população não tendo direito de onde ficar. Agora, nós estamos falando de aluguel de uma casa em que o dinheiro vai ficar para as pessoas que moram aqui, vai circular o dinheiro aqui, vai dar oportunidade para a economia local”, destacou.

Para ele, está é uma “solução democrática” para o período do evento. “Quem quiser alugar um imóvel de R$ 1.000 vai alugar o de R$ 1.000; quem quiser alugar um imóvel mais caro terá oferta para escolher de acordo com o padrão e de acordo com a capacidade. Ninguém vai poder dizer que não tem alternativa de imóveis, alternativa de hotelaria, alternativa de hospedagem para que as pessoas aqui possam participar da COP”.