Governador Helder Barbalho divulga andamento das obras da COP 30 em Belém

Duas das obras em execução para a 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém no mês de novembro, já estão em estágio avançado para conclusão. As informações foram dadas pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), durante agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (14), na capital paraense.

Uma delas, que concentrará as discussões do evento, o Parque da Cidade, chegou aos 75%, com previsão de entrega em agosto. O Pavilhão de Gastronomia do local está com 42% das obras concluídas.

Além desse ponto, ele destacou o Porto Futuro II, cujas intervenções chegaram aos 71% de conclusão, também estimada para agosto deste ano. O Hangar Centro de Convenções está 23% pronto; a Ponte de Outeiro chegou a 60%; e os canais da Tamandaré e da Doca, respectivamente, estão com 55% e 58% de conclusão.