Helder Barbalho confirma possível transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP 30

O governador do Pará, Helder Barbalho, confirmou a intenção da transferência da capital do Brasil de Brasília (DF) para Belém durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá na cidade em novembro de 2025. O político comemorou a possibilidade nas redes sociais.

"Belém, em novembro, pode ser a capital de todos os brasileiros. Lembrando que, nesse mesmo período, seremos a capital de todo o planeta, discutindo meio ambiente", declarou.

A iniciativa foi apresentada pela deputada Duda Salabert (PDT-MG), que protocolou um projeto de lei propondo a alteração simbólica no dia 10 de fevereiro. De acordo com a proposta, durante o período do evento, o governo federal, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) poderão transferir suas sedes para Belém. A principal mudança será que as decisões assinadas no período da COP 30 serão emitidas diretamente da capital paraense, em vez de Brasília.

"A transferência temporária da capital do Brasil para Belém durante o evento reforça a importância da Amazônia na agenda ambiental internacional, permitindo uma maior interlocução entre as autoridades brasileiras e as delegações estrangeiras, além de impulsionar o desenvolvimento local e fortalecer o papel do Brasil como protagonista nas negociações climáticas", justificou Salabert no texto do projeto.

Para que a medida entre em vigor, a transferência precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso seja aceita, a iniciativa repetirá um episódio histórico semelhante: durante a ECO 92, conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, a capital federal foi temporariamente transferida para a cidade.

A COP 30 é considerada um dos eventos mais importantes da agenda climática mundial e deve atrair líderes de diversos países, reforçando a relevância da Amazônia no debate global sobre sustentabilidade.