“Não é dinheiro jogado fora”, diz Lula sobre investimentos para a COP 30, em Belém

Imunizante Abrysvo

O SUS vai oferecer para as gestantes uma nova vacina capaz de proteger os bebês contra o vírus sincicial respiratório.

Humanoides

Meta quer investir bilhões em robôs com foco em criar um “faz tudo” à base de IA. Primeiro estágio serão tarefas domésticas.

“Não é dinheiro jogado fora.”

LULA, presidente da República, em Belém, defendendo os investimentos para a COP 30. “A quantidade de canais que está sendo feita, de drenagem, de encanamento básico, a quantidade de instalações novas, é uma coisa que vai ficar para o povo do Pará, vai ficar para o povo de Belém”, completou.

SAÚDE

TRANSPARÊNCIA

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) anunciou que a partir de agora vai disponibilizar, no site do órgão, detalhes sobre os pagamentos realizados à rede credenciada. Com isso, os usuários poderão verificar valores pagos a hospitais, clínicas, laboratórios e demais prestadores de serviço credenciados. A medida, segundo a direção do Iasep, “reforça o compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, além de servir como forma de prestação de contas para os segurados do plano”. A consulta pode ser feita sem a necessidade de cadastro prévio.

LEITURA

LIBERDADE

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (Seap) lançou uma nova edição da Campanha de Arrecadação de Livros para as bibliotecas das unidades prisionais do Estado. Com o tema “Leitura pela Liberdade”, a iniciativa segue até o próximo dia 28. Os pontos de arrecadação incluem a sede da Seap, as unidades prisionais e a sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), instituição parceira na ação. A campanha ocorre em alusão ao Dia Internacional de Doação de Livros, celebrado em 14 de fevereiro. Atualmente, o acervo da Seap atende a 27 bibliotecas fixas e 35 bibliotecas móveis no sistema penal. Em média, 5 mil livros são arrecadados anualmente, com um acervo total estimado em 58 mil exemplares, a maioria obtida por meio de campanhas de doação. Os títulos mais procurados pelos internos são literatura, religião e motivação.

FEMINICÍDIO

QUEDA

Estatística divulgada ontem pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) aponta redução de 12,28% nos registros de feminicídio no Pará em 2024, em relação a 2023. Segundo o órgão, dos 144 municípios paraenses, 85 apresentaram queda ou nenhum registro do crime, o que representa 59,02% das cidades paraenses.

LESÃO CORPORAL

Além da redução nos casos de feminicídio, o Estado computou uma diminuição no número de crimes de lesão corporal nos casos de violência doméstica. A queda foi de 9,79%, quando comparado com os anos de 2024 e 2023.

ESTUDANTES

DESTAQUE

Projetos de estudantes de escolas estaduais dos municípios de Ananindeua, Monte Alegre, Canaã dos Carajás e Cametá foram classificados para a etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) 2025.

VOTOS

Agora, os seis estudantes classificados estão mobilizando a comunidade escolar em uma campanha eleitoral para conseguir votos que credenciam os projetos para a etapa nacional. As eleições serão realizadas de 19 a 21 deste mês, no site do Ministério da Educação, e o resultado divulgado no dia 7 de março.

ESCOLHIDOS

Os paraenses selecionados foram Carliane Fabian da Silva, Iriane Cybelly Araújo Marinho e Raniele Vaz Oliveira, da Escola Estadual de Ensino Médio Integral Presidente Fernando Henrique, em Monte Alegre, na Região de Integração Baixo Amazonas; Eduarda Antonella de Amorim Andrade, da Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Laura de Martins Carvalho, em Canaã dos Carajás, na Região de Integração Carajás; Enzo Xavier Alves Martins, da Escola Estadual Professor Manoel Saturnino de Andrade Favacho, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém; e Wendely Junior Rodrigues Gonçalves, da Escola Estadual de Ensino Médio Osvaldina Muniz, em Cametá, na Região de Integração Tocantins.

GOELDI

CÍRIO

Fica aberta à visitação, até 15 de setembro, no Museu do Círio, a exposição “Encontros: Círios de fé, resistência e identidade na Amazônia”. A realização da mostra é fruto da parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e conta com a cocuradoria de Nelson Sanjad, historiador e pesquisador da instituição. Dividida em cinco eixos, a mostra celebra a religiosidade e a memória coletiva.

NEGRO

Na seção “O Círio negro de Jacques Huber” os visitantes podem conferir preciosas imagens do Círio de Nossa Senhora de Nazaré produzidas entre 1895 e 1905, capturadas pelo botânico suíço, ex-diretor do Museu Goeldi e pioneiro que impulsionou os estudos botânicos na Amazônia brasileira.

Em Poucas Linhas

- O diretor de comunicação da Justiça do Trabalho no Pará e Amapá, Edney Martins, integrará o Comitê Nacional de Comunicação do Conselho Nacional de Justiça, representando os tribunais regionais do Trabalho.

- A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) cadastraram 31 criadores de abelhas e 29 propriedades de produção nos municípios de Acará e de Concórdia do Pará e Tomé-Açu. A força-tarefa contou, também, com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que oferece apoio técnico aos criadores.

- O cadastro dos criadores de abelhas e propriedades pela Adepará tem a finalidade de regularizar a exploração da atividade e facilitar as ações de combate a doenças e pragas.

- Será lançado na segunda-feira, 17, o edital de inscrição para novos alunos dos cursos de idiomas oferecidos nas Usinas da Paz.

- A ação é resultado da parceria entre a Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac) e a Universidade do Estado do Pará (Uepa) e o objetivo é preparar a comunidade para o mercado de trabalho e para os eventos internacionais que serão realizados no Pará, a partir da COP 30.

- A prefeitura de Belém fez ontem o remanejamento de mais 24 feirantes do Ver-o-Peso para uma área provisória no estacionamento do mercado.

- Os feirantes remanejados ontem são do setor de hortifrutis.

- Na última terça-feira, 11, foram remanejados 67 equipamentos de vendas de ervas. O trabalho está sendo feito para desocupar as áreas do mercado que passarão por obras.

- Em todos os discursos que fez durante sua passagem por Belém, na quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de reafirmar a crença de que Belém fará bonito em novembro quando receber os visitantes para a COP 30.