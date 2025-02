COP 30: saiba tudo sobre o evento que promete deixar legado de investimentos para Belém

A COP 30 é a Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, um evento global organizado pela UNFCCC (que traduzido significa Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), o braço das Nações Unidas responsável por discutir as questões climáticas. A conferência reúne líderes mundiais, especialistas, representantes da sociedade civil e organizações para debater soluções para os desafios ambientais do planeta.

Nos últimos anos, a COP ganhou ainda mais relevância, com maior participação da sociedade civil e de grupos que buscam ampliar as discussões sobre mudanças climáticas. Em 2025, Belém será a sede do evento, um marco para a cidade e para toda a região amazônica.

A escolha da capital paraense como sede aconteceu após um pedido do governador do estado ao presidente Lula, ainda antes da posse presidencial. Depois de um processo de seleção, Belém foi confirmada como cidade-sede, trazendo consigo uma série de investimentos e mudanças estruturais.

Impacto para os moradores de Belém

A realização da COP 30 já está transformando Belém. De acordo com o secretário executivo da COP 30, André Godinho, a cidade nunca recebeu um volume tão grande de investimentos como agora. São mais de R$ 5 bilhões em obras de infraestrutura, que vão além da preparação para o evento e prometem deixar um legado duradouro para a população.“Temos reforma de prédios históricos, como o complexo do Ver-o-Peso, e obras essenciais para a população mais carente, como macrodrenagem e drenagem de canais. Isso garantirá uma melhoria na qualidade de vida de muitas pessoas”, explica André Godinho.

A cidade já sente os efeitos desse movimento. Entre as obras em andamento, estão a revitalização do Mercado de São Brás, a requalificação de prédios históricos e a ampliação da mobilidade urbana, com a chegada de novos ônibus equipados com Wi-Fi e ar-condicionado.

Outro impacto significativo é o aumento da geração de empregos. Segundo o secretário, milhares de trabalhadores estão envolvidos nas diversas frentes de obras espalhadas pela cidade, incluindo áreas como a Doca, o Parque da Cidade e o Porto Futuro.

Além disso, a COP 30 impulsiona o setor de turismo, um dos motores econômicos de Belém. “Estamos vendo o desenvolvimento da rede hoteleira, a abertura de novos restaurantes e a capacitação de mão de obra, o que significa novos empregos. A cidade já está sendo procurada para sediar eventos de grande porte nacionais no pós-COP, garantindo que essa cadeia econômica continue girando”, detalha Godinho.

Os benefícios para quem vive em Belém

Os moradores da cidade já podem sentir os impactos positivos da COP 30 antes mesmo do evento acontecer. Entre os benefícios imediatos, estão as melhorias na infraestrutura, a valorização do patrimônio histórico e o desenvolvimento econômico da região.

Um dos programas destacados pelo secretário executivo da COP 30 é o Capacita COP 30, que tem como objetivo qualificar a mão de obra local para atender à demanda crescente de serviços. Milhares de pessoas estão sendo treinadas em diversas áreas, o que, segundo Godinho, elevará a qualidade dos serviços e do atendimento em Belém.

A cidade também passa por uma transformação econômica. A revitalização do Porto de Belém, por exemplo, trará impactos logísticos e turísticos. “A requalificação do Porto de Roteiro vai permitir que a cidade tenha um terminal de cruzeiros adequado, algo que Belém precisava há muito tempo. Isso vai gerar emprego e renda para a população”, afirma o secretário.

Além disso, a COP 30 coloca Belém no centro das discussões globais sobre mudanças climáticas. A cidade se torna referência em debates ambientais e políticas de sustentabilidade, o que pode atrair novos investimentos a longo prazo.

Um legado Duradouro

A principal promessa da COP 30 não é apenas sediar um evento mundial, mas transformar Belém para o futuro. Para André Godinho, os benefícios que estão sendo implantados agora não se limitam à conferência, mas sim à reestruturação da cidade. “Temos dito muito que a COP 30 é uma mudança de chave para Belém. Não é só um evento, é uma transformação para sempre”, finaliza.

Segundo André, com a chegada da COP 30, Belém se prepara para um novo momento em sua história. O evento coloca a cidade em evidência no cenário mundial e traz consigo investimentos, desenvolvimento e oportunidades para a população. Resta agora acompanhar essa evolução e aproveitar as mudanças que ficarão como legado para as futuras gerações.