Governador do Pará firma acordo com Aneel para reduzir tarifa da energia elétrica do Pará

O governador Helder Barbalho anunciou na última sexta-feira (5) que negociou com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a presença do Pará na Medida Provisória (MP) que reduz a tarifa de energia em estados do norte do Brasil.

De acordo com o governador do Pará, a inclusão do Pará no acordo já estava sendo debatida com a Aneel e com o congresso há meses. O gestor explicou que tanto a Aneel quanto a Secretaria-geral da presidência, haviam sinalizado que o Pará seria incluído no texto final do projeto, o que não ocorreu.

O Estado entrou em contato com a presidência da Aneel e firmou um novo acordo, segundo o governador. Ele afirma que ficou decidido que a situação será reparada em uma segunda MP, que deve ser aprovada nos próximos dias. Caso o acordo não seja cumprido, o Pará deve entrar na Justiça para obter a redução.