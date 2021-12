Governador anuncia aumento da oferta de voos para Santarém

O governador do Pará, Helder Barbalho, divulgou pelo Twitter, na manhã deste sábado (4), a ampliação da oferta de voos para a região oeste. Agora serão cinco viagens disponíveis. “Olha que boa notícia, pessoal: o número de voos para Santarém aumentou”. Na rede social, ele afirma que a oferta de novos voos se estenderá para região Oeste com objetivo de fortalecer ainda mais o turismo no Estado.

"Através de uma articulação da Secretaria de Turismo do Estado e a prefeitura do município conseguimos ampliar a oferta de voos para região Oeste, fortalecendo ainda mais o turismo em nosso Estado", declarou o governador.

O secretário de turismo de Santarém, Alaércio Cardoso, informou que três companhias áreas que operam para Santarém vão ampliar o número de viagens áreas para a região oeste do Pará. A linha área TAM aumentou um voo de Brasília - Santarém. A Gol colocou um voo a mais para Manaus e um para Belém. Já a Azul acrescentou um voo inédito que vem de Confins para Santarém.

Para o secretário, essa quantidade de novos voos tem o objetivo de fortalecer ainda mais o turismo da região. “Temos que entender que o aeroporto de Santarém atende toda uma questão regional. Dezoito municípios serão beneficiados com essa quantidade de voos”, enfatizou.

Recentemente a vila balneária de Alter do Chão, localizada a 37km de Santarém, foi a grande vencedora da 31ª edição do Prêmio UPIS de Turismo, na categoria Melhor Destino Turístico Nacional. Esse é um dos pontos turísticos mais procurado na região oeste do Pará.

Veja os voos adicionados:

1 voo extra da Azul no dia 25/12 com destino a Recife

2 voos extras da Azul nos dias 26/12 e 02/01 com destino a Confins;

1 voo da Latam para Brasilia - Segunda-feira, Quinta-feira e sexta feira;

1 voo diário da Gol para Belém - todos os dias