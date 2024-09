Gilmar Pereira é nomeado reitor da UFPA para o quadriênio 2024-2028

O professor Gilmar Pereira foi nomeado o novo reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA). A decisão foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) em edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23) e assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira (20). Pereira iniciará o mandato de quatro anos (2024-2028) a partir de 15 de outubro, quando é comemorado o Dia do Professor.

A cerimônia de transmissão do cargo será no dia 11 de outubro, às 10h, no Campus da UFPA de Belém, no Centro de Eventos Benedito Nunes (Setor Básico). A vice-reitora eleita com Gilmar foi a professora Loiane Prado Verbicaro. A consulta prévia à comunidade acadêmica para a escolha de reitor e de vice-reitor da UFPA foi divulgada no dia 17 de abril.

Na eleição, o professor Gilmar e a professora Loiane venceram com 62,6% dos votos válidos (9.340 ao todo), contabilizando 64,9% dos votos dos docentes (1.478 votos), 60,8% dos técnicos-administrativos (1.036) e 62,4% dos discentes (6.826). A Chapa 02 – “+UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão”, liderada pelo docentes, teve a maior quantidade e percentual de votos válidos totais e ponderados, de acordo com informações da instituição.

Quem é Gilmar Pereira?

O professor Gilmar Pereira da Silva tem 62 anos e nasceu em Governador Archer (MA). Atualmente, Gilmar é vice-reitor da Universidade Federal do Pará. Foi empossado em outubro de 2016 e reconduzido ao cargo em outubro de 2020.

É graduado em Pedagogia (1992) e especialista em História da Amazônia pela Universidade Federal do Pará (1993), mestre (2002) e doutor (2005) em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Além disso, ele é Professor Titular da Universidade Federal do Pará, onde coordenou o Campus Universitário do Tocantins/Cametá-UFPA no período de 2006 a 2014. O professor também foi Secretário Municipal de Educação no município de Cametá (2014-2016).