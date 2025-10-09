Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Futuro profissional: jovens vivem dilema entre sonho e pressão familiar às vésperas do Enem

Com o Enem se aproximando, estudantes vivem dilemas entre vocação, expectativa familiar e instabilidade no futuro profissional

O Liberal
fonte

Estudantes vivem ansiedade por escolha da profissão (Di)

A menos de 40 dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), jovens enfrentam a difícil missão de escolher uma profissão. A decisão é tomada ainda na adolescência, em meio a dúvidas, expectativas e à busca por aceitação familiar. Especialistas alertam que o papel da família pode ser determinante nesse processo, seja como suporte ou como fonte de pressão.

A psicóloga Melissa Fecury, coordenadora do curso de Psicologia da Faci Wyden, explica que o ambiente familiar ajuda a moldar percepções sobre sucesso e estabilidade profissional. “É dentro de casa que o jovem começa a formar suas percepções sobre o que é ‘ter sucesso’, ‘ter estabilidade’ e ‘ser alguém na vida’. Comentários, expectativas e exemplos dos pais acabam moldando, mesmo que de forma inconsciente, o que ele considera uma boa profissão”, afirma.

Interferência familiar pode gerar ansiedade e bloqueios

Segundo Melissa, quando há excesso de cobrança, a escolha pode gerar sintomas de ansiedade. “Um sinal importante é quando o jovem demonstra desmotivação ou evita falar sobre o futuro. Em alguns casos, há reações físicas, como mal-estar, ao abordar o tema”, explica.

image (Divulgação)

Esse cenário é vivido pela publicitária Lorena Bastos, mãe de Maria Luísa, que pretende prestar vestibular este ano. “Minha filha decidiu seguir na mesma linha que eu. Ela quer ser publicitária também, mas ainda avalia opções como jornalismo e design”, conta. Lorena afirma que tenta oferecer orientação sem impor caminhos. “Quero que ela explore possibilidades, construa um portfólio e descubra em qual área se identifica mais.”

VEJA MAIS

image No Pará, 60,87% dos participantes do Enem 2025 são do sexo feminino, segundo o Painel Enem 2025
Os dados constam no Painel Enem 2025, divulgado nesta quarta-feira (30), pelo Ministério da Educação

image Pará tem quase 300 mil inscritos confirmados no Enem 2025
Dos inscritos no estado, 217.173 foram beneficiados com a isenção da taxa de inscrição, enquanto outros 72.219 efetuaram o pagamento

Com 15 anos de carreira em agências, Lorena compartilha com a filha as realidades da profissão. “Conto tudo, desde os desafios até as oportunidades. O mercado muda o tempo todo, mas se ela gostar do que faz, encontrará seu caminho.”

Escolha autêntica é fundamental para realização profissional

Para Melissa, o equilíbrio emocional é tão importante quanto a escolha do curso. “A influência familiar é positiva quando há escuta, diálogo e liberdade. Mas quando o jovem sente que precisa atender a expectativas alheias, a escolha deixa de ser autêntica.”

Ela alerta que decisões tomadas apenas para agradar os pais podem levar à frustração. “É comum ver arrependimento e até sintomas de estresse. A realização está ligada ao propósito, e não apenas à aprovação externa.”

Lorena compartilha da mesma visão. “Acho importante entender o retorno financeiro, mas isso não é o fundamental. O principal é ela se sentir bem e gostar do que faz. Foi assim comigo: escolhi pela vocação, não pelo dinheiro.”

Empregabilidade ainda é prioridade entre universitários

Mesmo com mais acesso à informação, a geração atual enfrenta incertezas. Um levantamento do Instituto Locomotiva, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), revela que 59% dos universitários escolhem o curso pensando na empregabilidade. Ainda assim, 24% dos brasileiros entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Para Melissa, a escolha profissional deve ser tratada como um processo. “O mercado é dinâmico. Mudar de área ou redirecionar a carreira é cada vez mais comum. A decisão não é uma sentença, mas uma construção.”

Diálogo é essencial na relação entre pais e filhos

A psicóloga recomenda que as famílias acolham as dúvidas dos filhos e compartilhem suas próprias experiências, sem impor trajetórias. “Quando há confiança, o estudante se sente mais à vontade para refletir e fazer escolhas autênticas.”

Lorena reforça: “Conhecimento é a palavra-chave, tanto para os pais quanto para os filhos. É preciso entender o que desperta o interesse, respeitar os limites e manter o diálogo aberto. Isso é o que faz a diferença.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

enem 2025
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

GASTRONOMIA

Unha de caranguejo, a rainha dos salgados, conquista paladares e promete surpreender turistas

A cena de alguém segurando uma dessas iguarias pelas ruas de Belém é corriqueira e, ao mesmo tempo, simbólica

09.10.25 18h20

DIRECIONAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Três universidades federais do Pará participam de pesquisa inédita sobre desafios da saúde mental

O estudo, de abrangência nacional, tem como foco estudantes e servidores de 50 universidades públicas de todo o país

09.10.25 12h44

CAMINHADA

Fé em movimento: romeiros encaram mais de 70 km até o Círio de Nazaré

De Castanhal a Belém, homens, mulheres e crianças percorrem mais de 70 km em uma jornada de devoção, gratidão e superação, unindo tradição e histórias pessoais de fé

09.10.25 8h00

VARANDA

Vídeo: Helder Barbalho abre III Fórum Varanda da Amazônia ao lado de Fafá de Belém

“Estamos invertendo a lógica de que floresta em pé vale menos do que floresta derrubada", afirmou o governador

07.10.25 15h09

MAIS LIDAS EM PARÁ

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

MOBILIDADE

Icoaraci ganha novo Terminal Hidroviário Turístico às vésperas do Círio e reforça acesso a Cotijuba

Equipamento oferecerá mais conforto aos passageiros que vão para as ilhas próximas de Belém

07.10.25 21h22

FESTA DA FÉ

Fé, gratidão e acolhimento: há 13 anos, dona Rita recebe romeiros na BR-316 com amor e dedicação

O tradicional ponto de apoio aos romeiros, montado há 13 anos por dona Rita Barreto Nunes está em pleno preparo para receber milhares de devotos que seguem rumo a Belém durante o Círio

07.10.25 8h00

VEJA O VÍDEO!

'Parece que me amavam só quando era diácono da Basílica', diz paraense que virou Pai de Santo

Em entrevista exclusiva, Manuel Valente revelou ainda que há anos já fazia preces e pedidos a orixás, entidades e Encantados, mesmo nas orações na Basílica Santuário de Nazaré. Veja!

02.10.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda