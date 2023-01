Frota de ônibus de Castanhal está sucateada e secretário diz que é a pior crise do transporte

“Esta é uma das piores crises do transporte público”. É assim que Nelson Lemos, titular da Secretaria Municipal de Transporte de Castanhal (Semutran), define o momento atual. E não é para menos: a cidade está ficando sem ônibus. A frota de Castanhal está sucateada e o número de veículos disponíveis para atender a população está diminuindo drasticamente com o passar dos anos. Atualmente, o município conta com 23 ônibus para atender cerca de 50 mil usuários, que dependem dos coletivos para se locomover diariamente.

E a crise no transporte vem se agravando ainda mais desde o começo da pandemia, em 2020. Foi nesse período que boa parte das empresas de transporte começou a ruir, o que comprometeu ainda mais a qualidade do serviço. É o que explica Nelson Lemos para O Liberal Castanhal.

VEJA MAIS

“Já tivemos uma época que tinha em Castanhal transporte coletivo com central de ar e elevador para cadeirante. Até seis anos atrás eram cem ônibus circulando e hoje a frota é de apenas 23. O tempo passou e ao invés de melhorar, piorou. O transporte urbano passa por uma crise tremenda. Com a pandemia os empresários foram muito prejudicados, porque não tinha tanta gente circulando das ruas e com as empresas paradas os empresários tiveram que diminuir o número de carros circulando, nos primeiros anos da pandemia”, contou Nelson Lemos.

Na tentativa de encontrar uma solução para a crise, o secretário sugeriu aos empresários que criassem uma cooperativa, no entanto, os empresários rechaçaram num primeiro momento. “Os empresários eram 16 e hoje são nove e eles sentem uma dificuldade muito grande de se reerguer. Ano passado enfrentaram também o alto valor dos combustíveis sem ter o valor da passagem alterado. Na semana passada fizemos um reunião e eu sugeri que os empresários se unissem em uma cooperativa que iria facilitar a busca por recursos como o FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte), do Banco da Amazônia, porém a maioria quer se reerguer de uma hora para outra e não é assim”, disse.

De acordo com o secretário de transporte, algumas empresas devem um alto valor em impostos para a prefeitura e não possuem receita para pagar. “Uma delas deve 2 milhões em ISS (Imposto Sobre Serviço) e quando a gente fala em negociar estas dívidas, as empresas dizem que não tem dinheiro nem para pagar os funcionários direito. Esta é uma das piores crises do transporte público”, disse Nelson Lemos.

Novos tempos

Segundo a Semutran, a popularização do serviço de transporte de passageiros por aplicativos faz com que parte da população deixe de optar pelos ônibus. De acordo com Nelson, esse movimento tem dado ainda mais prejuízo aos empresários do setor de transporte público. “Este fator vem contribuindo muito para a crise dos empresários. Eles não tem meios para melhorar os coletivos e a população acaba preferindo o conforto e a rapidez do Uber ou motouber”, explicou o secretário.

Em Castanhal existem cerca de 700 motouber, 355 mototaxis e 200 taxis. “Temos ainda uma grande dificuldade em fiscalizar um tipo de transporte alternativo que está invadido Castanhal. São os carros que fazem frete de passageiros de outros municípios para o nosso município. Enquanto as pessoas ficam resolvendo o que vieram fazer aqui, os motoristas ficam trabalhando clandestinamente. Esses motoristas percorrer as paradas de ônibus e oferecem levar os passageiros até o centro pelo mesmo valor da passagem por 4 reais. As pessoas preferem ir logo no conforto de um carro com ar e música do que aguardar um ônibus sucateado”, explicou.