Fotojornalismo paraense de luto: morre Ivan Cardoso

O fotojornalismo do Pará está de luto nesta segunda-feira (30) com a confirmação do falecimento do fotógrafo Ivan Cardoso, 49 anos. A informação foi confirmada por seus familiares, a causa da morte ainda não foi divulgada. Ivan teve passagens marcantes pela Fundação Nazaré de Comunicação, jornais impressos e Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), além de outros espaços, sendo reconhecido como um bom profissional e companheiro de trabalho.

"Ivan, o terrível, como eu o chamava carinhosamente, foi um grande cara. 'Terrível' porque era de um bom humor e irreverência ímpares, não havia tempo ruim para ele. Profissional de qualidade, trabalhamos juntos na Voz de Nazaré, jornal da Arquidiocese de Belém, e guardo boas memórias dele, principalmente nas coberturas do Círio. Fica a saudade. Com sua partida, perde o fotojornalismo, perdem os amigos.", disse Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal.

Tarso Sarraf, fotojornalista do Grupo Liberal, também lamentou a perda do amigo: “Conheço o Ivan há muitos anos, antes da fotografia, porque a gente morava na mesma rua desde moleque. Éramos vizinhos. Trabalhamos várias vezes juntos em vários eventos, empresas, e nosso contato na fotografia começou quando ele entrou na Voz de Nazaré. Depois dessa doença, nós estávamos o ajudando, fizemos grupos para isso, e hoje fomos surpreendidos por esta mensagem do seu falecimento. O fotojornalismo está de luto”.

Segundo Iran Cardoso, irmão do fotojornalista, o sepultamento deve ocorrer no município de Santa Izabel do Pará, onde mora sua mãe. De acordo com Iran, o irmão possuía mais de 30 anos de profissão e iria completar 50 anos de idade em abril deste ano. O fotógrafo Fábio Pina lembrou que o amigo chegou a participar de uma confraternização com vários colegas de profissão em novembro do ano passado. Ele disse que Ivan morava em Santo Antônio do Tauá, mas estava há alguns meses em Belém para receber cuidados médicos.

O Sindicato de Jornalistas do Pará (Sinjor-PA) divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do repórter fotográfico Ivan Cardoso. “Conhecido pela irreverência, Ivan era sinônimo de alegria e estampava um sorriso constante no rosto, do mesmo modo que expressava vida e talento nos registros que eternizaram momentos a partir de suas fotografias”, diz um trecho do comunicado. ”Neste momento de dor, a diretoria do Sinjor-PA expressa solidariedade a familiares, amigas, amigos e colegas de trabalho, desejando que a alegria contagiante que foi marca de Ivan em vida seja a força para seguirem a caminhada”, finaliza a nota.