Morre Pierre Beltrand, pioneiro do colunismo social no Pará

A história do jornalismo passa a incluir entre os seus personagens de destaque já falecidos o pioneiro do colunismo social no Pará, Pierre Beltrand, que faleceu na madrugada desta quarta-feira, 25, aos 93 anos. Com 75 anos de ofício e criatividade no trabalho jornalístico, o colunista deixa legado de inovação, elegância e simpatia.

Nascido Ubiratan Aguiar, o jornalista optou pelo pseudônimo Pierre Beltrand para se proteger das repercussões das notas polêmicas que publicava. ““Eu divulgava traição de casais, brigas de família e entre outros assuntos polêmicos e quando os envolvidos liam, acabava dando problema, por isso criei o Pierre Beltrand”, explica, em entrevista ao Grupo Liberal, em maio de 2022.

Em sua trajetória, destacou as características específicas do gênero coluna social. “É um tipo de informação que remete a diversos sentimentos no leitor, além da curiosidade. Eu costumo iniciar os meus textos já com o nome do personagem, pois é uma forma que eu encontrei de despertar o interesse no leitor”, ensinou.