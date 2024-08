​Fortes ventos causam desespero e afetam​ vendedores ambulantes em Itaituba

Vendedores ambulantes da cidade de Itaituba, localizada no sudoeste do Pará, viveram momentos de desespero na noite do último domingo (25), quando uma forte ventania atingiu a região, prejudicando a rotina dos trabalhadores.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma barraca, onde funciona uma venda de churrasco, foi atingida pelos ventos fortes, resultando na destruição de mesas e cadeiras, que foram ​arremessadas para o meio da rua.

Na gravação, é possível ver várias pessoas correndo em direção ao local para tentar minimizar os danos e ajudar os trabalhadores.

Ainda nas redes sociais, moradores de Itaituba comentaram sobre o ocorrido. “Mês de agosto é o mês dos temporais”, “Meu Deus, os ventos daqui não são normais” e “Um perigo” foram alguns dos comentários.

A reportagem de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso.