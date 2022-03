Forte chuva provoca estragos em Santarém na madrugada desta terça (22/03); vídeo

Uma forte chuva caiu no município de Santarém na madrugada desta segunda-feira e deixou várias ruas alagadas. Na avenida Tapajós alguns carros ficaram praticamente cobertos pela água que formou um rio de lama na avenida. Vídeos dos prejuízos foram publicados nas redes sociais.

A Defesa Civil informou que na rua frente ao Ginásio Poliesportivo, localizado no bairro Aparecida, uma cratera foi aberta no asfalto pela força das enxurradas. Entre outras ocorrências registradas pelo órgão, estão os desabamentos de alguns muros de estruturas públicas e privadas, entre eles estão, o da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), e Parque da Cidade.

No bairro do Caranazal houve alagamento de várias residências. Já no bairro da Prainha o prejuízo foi grande para os vendedores do Mercado de Flores, pois parte dos produtos foram arrastados pela inundação. A Defesa Civil ainda está fazendo o levantamento das ocorrências no município.

Hospital privado fica alagado

Em imagens de vídeos que circulam nas redes sociais, uma cena dentro de um hospital privado chama bastante atenção, isso porque os corredores do Hospital da Unimed foram inundados pela água da chuva. Na imagem é possível ouvir o relato de uma funcionária dizendo - “em nove anos trabalhando aqui, nunca vi isso”.

Nível do Rio Tapajós

Na data de hoje o rio Tapajós está com 29 centímetros abaixo, em comparação a maior cheia já registrada em Santarém no ano de 2009. Nesta terça-feira(22) a régua da Agência Nacional das Águas (ANA) instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP) marcou 6,89 m. Essa medição está 21 centímetros abaixo da cota de alerta que é de 7,10 metros.