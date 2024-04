Forte chuva da madrugada alaga grande parte de São Miguel do Guamá

O município de São Miguel do Guamá, região nordeste do estado, amanheceu, nesta segunda-feira, 15, com parte das ruas alagadas devido às fortes chuvas que caíram durante a madrugada. Foram mais de nove horas de chuva que começaram ainda na noite de domingo, 14, o que fez com que subisse o nível do rio Guamá, que provocou o alagamento.

Vídeo feitos pelos moradores e divulgados nas redes sociais, mostram que o bairro mais afetado foi o bairro Centro onde se concentram o comércio, a sede da prefeitura e as secretarias municipais. Em uma das filmagens feitas de dentro de um carro a moradora comenta que nunca tinha viso uma situação igual.

O prefeito de São Miguel do Guamá, Eduardo Pio X, por meio de suas redes sociais, gravou um vídeo nas primeiras horas da madrugada, na rua Américo Lopes e informou que foram registrados mais de 170 milímetros de chuva.

“Esse volume de chuva foi mais do que o total previsto para todo o mês de abril. Quero assegurar a todos os moradores que as equipes da secretaria de infraestrutura e da limpeza pública estão em prontidão. Em caso de emergência a população deve entrar em contato com a Defesa Civil do município”, disse o prefeito.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a prefeitura de São Miguem do Guamá e aguarda retorno para maiores informações.