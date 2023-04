Fortes chuvas causam rompimento de estrada e congestionamento no nordeste do Pará

As fortes chuvas causaram estragos na região nordeste do Pará. Um trecho da rodovia PA 253, entre os municípios de Irituia e Capitão Poço. Também houve alagamento em Irituia, provocando um grande congestionamento na BR 010 - também chamada de Belém-Brasília.

Informações que circulam nas redes sociais mostram que, na manhã desta segunda-feira (10), há uma longa fila de veículos entre São Miguel do Guamá e Irituia.

Ainda de acordo com essas informações, não está passando nenhum veículo, principalmente em direção ao município de Mãe do Rio. A PA-253 tem mais de 124 quilômetros de extensão e é acesso para Capitão Poço, e para os municípios de São Domingos do Capim, Irituia, Santa Luzia do Pará e Viseu.

LEIA TAMBÉM:

A Polícia Rodoviária Federal informou que, nesta segunda-feira, que o km 314 da BR-010, no município de Irituia, está parcialmente interditado em decorrência de alagamento proveniente de chuva forte na madrugada de ontem para hoje. Equipe PRF no local para orientação do trânsito.