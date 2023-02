Fofura: foto de crianças ribeirinhas prontas para formatura do ABC viraliza

Um registro de fofura viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (9). Uma foto de crianças em uma canoa, vestidas para a sua formatura do ABC, foi publicada no Instagram pela vereadora Professora Madalena (PSOL), de Abaetetuba.

As crianças são alunas da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental 8 de Dezembro, uma unidade de ensino ribeirinha que fica no Rio Acarajó, em Abaetetuba. Veja:

"Educação é ancestralidade, pertencimento, respeito, valorização e cuidado com o território, educação pública é resistência. Parabéns às crianças e profissionais da Escola 8 de Dezembro do Rio Acarajó, aos colandos do ABC desejamos muitas outras conquistas e formaturas", escreveu a vereadora na legenda da foto.

O registro, claro, recebeu uma série de comentários de pessoas encantadas pela fofura das crianças dedicadas aos estudos. "Querioa curtir um milhão de vezes", comentou uma seguidora; "Lindo de mais. Saúde, crianças, e um maravilhoso caminhar nessa construção de suas vidas!", desejou outra.