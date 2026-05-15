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Fiscalização do transporte intermunicipal aplica mais de 2,4 mil multas no Pará em quatro meses

As operações ocorreram em períodos de maior movimentação nas estradas estaduais, como férias escolares, Carnaval e Semana Santa

O Liberal
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A fiscalização do transporte intermunicipal no Pará resultou em 2.424 autos de infração e na apreensão de 15 veículos entre janeiro e abril deste ano (Divulgação)

A fiscalização do transporte intermunicipal no Pará resultou em 2.424 autos de infração e na apreensão de 15 veículos entre janeiro e abril deste ano. No mesmo período, foram realizadas 3.829 abordagens em rodovias, terminais e pontos de circulação de passageiros em várias regiões do Estado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (15) pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran).

As operações ocorreram em períodos de maior movimentação nas estradas estaduais, como férias escolares, Carnaval e Semana Santa. Em janeiro, quando aumentam as viagens para praias, balneários e municípios do interior, foram registradas 1.125 abordagens. Em fevereiro, durante o Carnaval, houve 816 fiscalizações. Já em março e abril, as ações seguiram intensificadas nos feriados prolongados e durante a Semana Santa.

As equipes atuaram na Região Metropolitana de Belém e em municípios como Castanhal, Marabá, Parauapebas, Santarém, Altamira e Abaetetuba, além de outras cidades do interior. As operações contaram com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ligada à Polícia Militar.

Segundo a Artran, o foco das ações é combater irregularidades no transporte intermunicipal, principalmente o transporte clandestino, considerado um dos principais problemas identificados nas rodovias estaduais.

De acordo com o coordenador de transporte rodoviário da agência, José Cruz, a fiscalização busca evitar situações de risco aos passageiros, como veículos sem condições adequadas de circulação, documentação irregular e superlotação.

Os dados mostram que as apreensões de transporte clandestino passaram a ser registradas a partir de março. Em janeiro e fevereiro, não houve apreensões desse tipo de veículo.

Para passageiros que dependem do transporte intermunicipal, a presença das operações nas estradas é vista como uma forma de aumentar a segurança durante as viagens.

A Artran recebe denúncias e reclamações sobre transporte irregular pela Ouvidoria, por meio do e-mail ouvidoria@artran.pa.gov.br e pelo WhatsApp (91) 98418-6173.

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