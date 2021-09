Filha de internado com suspeita da doença da urina preta diz que pai teve sintomas após comer pacu

Vanessa Maria Ebraim Dos Santos, filha do paciente, Valdir Rufino dos Santos, internado no Hospital Municipal de Santarém (HMS) com suspeita da doença da urina preta, relatou que, imediatamente após o consumo do peixe pacu, o pai sentiu um forte enjoo. Em seguida, cerca de uma hora depois, os sintomas como dor muscular intensa, dores no peito, nuca, febre e câimbra nas pernas, foram sentidas por Valdir.

Ela conta que foi informada pela esposa do pai que após, fazer consumo de peixes, comprados na tarde de quinta-feira (9), oriundo de uma feira de pescado, que o pai começou a sentir náuseas, dores nas pernas, nuca e dor de estômago.

“Ele é muito ativo, não tem nenhuma doença e por ser muito durão para doença, então ficou aguentando a noite toda. Já na manhã seguinte, os sintomas ficaram insuportáveis, as pernas dele falharam, ele não conseguia falar nem andar direito” contou.

Segundo Vanessa a urina do pai estava “totalmente escura”. “Hoje ele já teve uma melhora, mas ainda aguarda outros exames aqui no Hospital”, finalizou.

O paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) as 24 horas, onde passou por avaliação e foi constatado que tratava-se de um caso suspeito da Síndrome de Haff. O paciente foi transferido para o Hospital Municipal de Santarém, onde permanece internado.