Mais três casos suspeitos da doença da 'urina preta' são notificados em Santarém

Neste sábado (11), mais três casos da doença de Haff, conhecida popularmente como doença "Urina preta", foram notificados em Santarém, no Baixo Amazonas. O comunicado foi feito pelo Hospital Municipal de Santarém (HMS). Com isso, o município já totaliza quatro notificações de suspeita da doença. A primeiro foi no dia 7 deste mês e o paciente morreu.

Ainda segundo o HMS, dos três pacientes com suspeita da doença chegaram à unidade neste sábado (11), um recebeu alta e dois ainda estão internados. Todos fizeram o exame para identificar o agente patológico e até o momento aguardam o resultado.

O diretor técnico da Unidade, Vinícius Savino, explicou que essa patologia pode aparecer após a ingestão de determinados peixes e crustáceos que abrigam uma toxina prejudicial ao corpo humano.

“Quando o peixe ou marisco não é guardado ou acondicionado de maneira adequada, eles podem produzir uma toxina sem cheiro e sem sabor. Ao ingerir o alimento, mesmo cozido, o organismo pode ser contaminado por essa toxina, que provoca a destruição das fibras musculares esqueléticas, ocasionando danos no sistema muscular e em órgãos como os rins”, explicou.