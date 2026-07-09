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Festividades de Nossa Senhora do Carmo movimentam Belém e Benevides a partir deste fim de semana

A programação inclui círios, procissões, missas, romarias e atividades culturais, reunindo fiéis até o dia 19 de julho

O Liberal
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O tradicional Círio de Nossa Senhora do Carmo ocorre no domingo (12) (Divulgação)

As celebrações em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Ordem Carmelita, começam neste fim de semana em Belém e Benevides. A programação inclui círios, procissões, missas, romarias e atividades culturais, reunindo fiéis até o dia 19 de julho.

Em Benevides, onde Nossa Senhora do Carmo é padroeira do município, a festividade será realizada de 12 a 19 de julho na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, localizada na Avenida Augusto Meira Filho. A programação tem início no sábado (11), com missa às 19h e trasladação da imagem para a Paróquia Santa Rosa de Lima, no bairro Independência.

O tradicional Círio de Nossa Senhora do Carmo ocorre no domingo (12). A concentração será às 7h, na Paróquia Santa Rosa de Lima, seguida de procissão até a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo. Na chegada, haverá missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

Durante toda a semana, a paróquia promoverá missas e programações culturais. No dia 16 de julho, data dedicada à santa e feriado municipal em Benevides, a programação começa às 8h com missa no Carmelo de Benevides, seguida pelo tradicional Círio das Crianças em direção à Igreja Matriz.

Outro destaque será a Romaria da Juventude, marcada para o dia 18 de julho, com saída às 17h do Mosteiro Sagrada Família (Instituto Hesed) em direção à matriz.

Em Belém, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Travessa Dom Bosco, na Cidade Velha, realiza festividade de 12 a 16 de julho com o tema “Na escola de Maria, a paz se faz missão”. A programação diária contará com missas às 18h30 e festival gastronômico aberto ao público.

No dia 16, as celebrações começam às 7h com missa e procissão pelas ruas do entorno da igreja. Ao longo do dia serão realizadas outras três celebrações, às 9h, 12h e 17h. A programação será encerrada às 19h com uma ordenação diaconal presidida por Dom Julio Akamine.

Serviço

Círio de Nossa Senhora do Carmo – Benevides

Data: 12 de julho
Horário: 7h
Saída: Paróquia Santa Rosa de Lima (Rua Fernando Guilhon, bairro Independência)
Chegada: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo

Círio das Crianças

Data: 16 de julho
Horário: 8h
Saída: Carmelo de Benevides
Chegada: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo

Romaria da Juventude

Data: 18 de julho
Horário: 17h
Saída: Mosteiro Sagrada Família (Instituto Hesed)

Festividade de Nossa Senhora do Carmo – Belém

Local: Igreja Nossa Senhora do Carmo (Travessa Dom Bosco, 69, Cidade Velha)
Período: 12 a 16 de julho
Missas diárias: 18h30
Festival gastronômico após as celebrações

Dia de Nossa Senhora do Carmo (16 de julho) – Belém

Missas: 7h, 9h, 12h e 17h
Procissão após a missa das 7h
Ordenação diaconal: 19h.

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