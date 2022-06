Castanhal: Festival da cultura junina resgata tradição de São João

Até o dia 25 de junho a Cidade Modelo revive a tradição dos festejos alusivos a São João, com o 18º Festival da Cultura Junina de Castanhal, na praça do Estrela.

A realização do evento é do Sebrae Pará, através do Cidade Empreendedora; e da Prefeitura de Castanhal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

A expectativa é que um público de cerca de duas mil pessoas prestigie as quatro noites do evento (que começou nesta quarta-feira-22).

Na programação, atrações como: o Festival de Quadrilhas (concurso), a Taberna Junina (do Sebrae), a Feira de Artesanato, a Exposição Nossos Encantos Juninos; concurso Miss Caipira, Concurso de Miss Caipira Diversidade, seis Apresentações Artísticas e shows com bandas de forró.

Confira a programação:

Dia 23/06

19:00 – Thays Neves

19:30 – Karlielson (Farra de Vaqueiro)

20:00 – Quadrilha maluca “As Vingadoras”

20:30 – Quadrilha “Roceiros do Ana Júlia”

21:00 – Batista do Piseiro

21:30 – Thaís Porpino

22:00 – Encontro de Djs (Recordando os Tradicionais Forrós de Rua)

24/06

19:30 – Quadrilha Tradição Junina

20:00 – Banda Remelexo

20:30 – Quadrilha maluca “As Panteras”

21:00 – Quadrilha Igara (Igarapé-açú)

21:30 – Matheus Cunha

25/06

18:30 – Boi Bumbá e Banda 28 de Janeiro (praça)

19:00 – Concurso de Miss Caipira e Miss Diversidade

21:00 – Quadrilha Renovação de São João (Belém)

21:30 – Junior Lima

22:30 – Forró Combate

23:00 – Allan Dias

SHOWS

18º Festival da Cultura Junina de Castanhal, na praça do Estrela. (Divulgação/Thiago Bastiello)

Excelente notícia para os amantes do som da Jaafa Reggae. Está confirmado o show de retorno da banda aos palcos, sendo uma proposta de abrir o verão na região nordeste do Estado. Será um reencontro com o público, com os fãs da banda, resume Acy Ayres, compositor e vocalista. ;Estamos preparando um show cheio de vibração, e trazendo novidades. A Jaafa deve lançar novas músicas e cantar os seus grandes sucessos, homenagear Bob Marley e cantar clássicos do reggae jamaicano e nacional. Também haverá convidados, que ainda estão sendo definidos.

Alunos de flauta doce (Divulgação/ Escola das Artes do Cariri)

Aniversário de 1º ano da Escola das Artes do Cariri – Professor Nazareno Moreira, dia 1º de julho, às 17:00, na Escola das Artes.

O evento marcará o primeiro ano de atividades da Escola, que além das turmas regulares oferece vagas sociais/gratuitas, preenchidas por estudantes de escolas públicas dos bairros do entorno. Todas as apresentações serão dos próprios alunos. Na programação de aniversário haverá exposição de desenhos, apresentação dos alunos dos cursos de teclado, violão, flauta doce, canto e balé.

Apresentação de balé (Divulgação/ Escola das Artes do Cariri)

Seminário de Combate à Desinformação - Sobre Fake News, Liberdade de Expressão e Segurança do Processo Eleitoral, dia 25 de junho, às 9:00, no auditório da Catedral Santa Maria Mãe de Deus.

O Seminário é uma realização do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, através do Cartório Eleitoral local; juntamente com a Diocese de Castanhal. Os temas estão muito presentes no momento atual, de ano eleitoral, e serão abordados pelos especialistas dr. Líbio Moura

(juiz de Direito) e dr. João Paulo da Costa (juiz Eleitoral). O Seminário é aberto à população em geral, e tem como o propósito levar conhecimento aos participantes, e,inclusive, formar multiplicadores de informações, destaca Sérgio Pacheco, chefe do Cartório Eleitoral de Castanhal.

"Mood Connect 2022 - Inovações e conexões que vão mudar o seu negócio!". Dia 30 de junho, das 18:00 às 23:00, no auditório da Igreja Matriz (Centro).

Trata-se de um evento de Marketing e Negócios paraenses em Castanhal, realizado pela agência Domo Web. O Mood Connect 2022 é voltado para empreendedores, estudantes de marketing, gestores e demais interessados no assunto. Na programação estão previstos a palestra: "Marketing & Amazônia: oportunidades na riqueza cultural, com Luana Portela; e o "Painel Empreendedor"; com Deivison Costa, Jairo Maciel e Asaph Ruas. Inscrições abertas pelo site www.moodconnect.com.

1º Amistoso Escolinha do Flamengo X Castanhal Esporte Clube, dia 25 de junho, às 8:00, no Centro de Treinamento do Castanhal. Amistoso vai reunir os jogadores das categorias sub 15 e sub 17.

1º Passeio Ciclístico pelo aniversário de 139 anos do Apeú, dia 03 de julho, saída às 6:30 da Praça do Estrela, com chegada na vila do Apeú. O passeio é uma realização da Liga Atlética de Castanhal. Mais informações pelos telefones: (91) 98608-8070 e (91) 99831-6926.

2º Apeú Open Beach Sports. Dias 2 e 3 de julho, nas quadras da vila do Apeú. O torneio é uma realização da Liga Atlética de Castanhal, nas modalidades vôlei de praia e futvôlei.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através dos telefones: (91) 98608-8070 e (91) 99831-6926.

1ª Corrida do Níver do Curió, dia 10 de julho, com saída e chegada da praça do Cristo, num percurso de 10 km. Inscrição na chipcorridascastanhal.com