Férias de julho: projeto recolhe mais de 5 toneladas de resíduos em Mosqueiro, Outeiro e Salinas

Nos últimos três finais de semana de julho, mais 5 toneladas e meia de resíduos foram recolhidas das praias dos distritos de Mosqueiro e Outeiro, em Belém; e também da praia do Atalaia, no município de Salinópolis, nordeste do Pará. A limpeza foi feita por meio do projeto Onda Equatorial, da concessionária de energia Equatorial Pará.

Os materiais foram pesados pelo programa E+ Reciclagem, da distribuidora de energia, e encaminhados às cooperativas parceiras da ação, que também ajudaram na limpeza dos balneários. Com a soma dos quilos arrecadados, essas cooperativas receberão bônus na conta de luz.

Como foi a limpeza?

A praia do Atalaia, em Salinópolis, município popularmente conhecido como Salinas, liderou a quantidade de material recolhido, com 2,7 toneladas. Em seguida, a praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, com 1,5 tonelada. E a Praia do Amor, em Outeiro, com 1,4 tonelada. Entre os principais recicláveis estão latas de alumínio, plástico e vidro.

Além do mutirão de limpeza, em vários turnos, que recolheu o lixo das praias e levou orientação aos veranistas, o projeto também esteve nos três balneários com postos itinerantes para que os clientes residenciais entregassem seus próprios resíduos para serem pesados e assim conseguissem o bônus na fatura.

A ação recolheu mais de 5 toneladas de resíduos durantes 3 finais de semana de julho (Foto: Equatorial Energia)

Conscientização ambiental

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a iniciativa foi um sucesso, pois cumpriu o papel de trabalhar a conscientização ambiental no verão.

“Retirar mais de cinco toneladas e meia de materiais das praias é um resultado expressivo. Temos certeza que os veranistas terminaram esse período mais conscientes dos impactos que o lixo causa nas praias”, destaca Michelle.

O projeto “Onda Equatorial” teve como foco ações de cultura e sustentabilidade com duas iniciativas: “Um Palco para Todos os Sons” com programação musical nas praias durante os últimos três finais de semana de julho; e a “Onda”, com ação de limpeza dos balneários para retirada de resíduos. A ação contou com o patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei Semear.