Baiacu gigante: lixeira em formato de peixe chama atenção em Bragança

Um baiacu de quase dois metros de altura e mais de três de comprimento tornou-se uma das atrações para quem visita ou passa pela praia de Ajuruteua, em Bragança. Mas não se trata de um espécime que apareceu na praia, mas sim do mais novo ponto de coleta de recicláveis da cidade. O ponto de descarte de garrafas e latinhas no formato de um baiacu gigante é uma iniciativa da Academia de Letras do Brasil – Seccional Bragança, por meio do projeto 'ABL Vai à Praia'.

Instalado desde o último dia 7 de julho, o ponto de coleta chamativo foi idealizado por Maria José Correia Reis, presidente da ALB-Bragança, como uma forma de incentivar as pessoas a não mais jogarem lixo na praia, além de estimular a consciência ambiental e a coleta seletiva, que ainda não existe de maneira formal na cidade.

"Em 2019, a gente estava com um problema que era muito lixo se acumulando na praia de Ajuruteua. As pessoas estavam reclamando. Então, como na Academia uma de suas propostas é de cunho social e compromisso ambiental, previsto no seu estatuto, eu resolvi escrever o projeto 'ALB Vai à Praia' e começamos a implementar iniciativas de coleta de lixo em Ajuruteua", relata Maria José sobre o início das atividades de cunho ambiental da Academia de Letras.

Lixeira é iniciativa da Academia de Letras do Brasil - Seção Bragança e uma forma de estimular a consciência ambiental na cidade. (Divulgação / ALB-Braçança)

Depois da parada obrigatória nas atividades, devido à pandemia de covid-19, o projeto retornou em 2021 construindo e oferecendo lixeiras feitas a partir de pneus para os comerciantes da praia. Em 2023, o projeto se dedicou também à disseminação de consciência ambiental nas escolas e, em 2024, avançou com a iniciativa de um novo, grande e chamativo ponto de coleta de recicláveis que acabou tomando a forma de um peixe baiacu. Maria José explica o porquê:

"Meu pai, Manoel do Nascimento Correa, conhecido como 'Palheta', era pescador. Ele sempre botou medo na gente para não chegarmos perto dos baiacus. Era como um bicho-papão. Isso porque o baiacu é um peixe ainda considerado venenoso, por causa de um veneno que tem no fígado do animal. Algumas culturas, como no Japão, tratam o baiacu e se alimentam dele, mas não é muito comum aqui. Ele também é um peixe presente na nossa costa. Muito baiacu aparece morto aqui em Ajuruteua. Então eu pensei nesse peixe. Além disso, nós precisamos aprender a perder o medo de baiacu", relata.

Maria José conta que o ponto de coleta foi construído por um metalúrgico da cidade que abraçou o projeto. O grande baiacu de Ajuruteua é todo feito em metal e tem servido para descarte de latinhas e garrafas PET. Ainda não existem parcerias firmadas entre a ALB-Bragança e empresas de coleta seletiva ou reciclagem, mas Maria José afirma que este é o próximo passo para dar o destino correto do material arrecadado. Até agora, coletores que vivem da venda desse tipo de material têm sido os responsáveis pela retirada das latas e garrafas do local.

"Este é um bom momento para que a prefeitura e as autoridades pensem a coleta seletiva em Bragança, reúna com os catadores, com as cooperativas... Esse peixe é o nosso presente pelos 411 da cidade e esperamos, com isso, incentivar a sustentabilidade. A gente ainda não tem previsão de implantar outros pontos de coleta, mas também esperamos que as autoridades se interessem e promovam isso", afirma Maria José.