Fenômeno raro chama atenção no céu de Salinópolis

Uma formação inusitada foi ser observada por moradores e banhistas de Salinópólis, na região nordeste do Pará, nessa sexta-feira (6). Um círculo perfeito em forma de arco-íris rodeava o Sol, ao final da manhã e início da tarde. As imagens foram registradas nas redes sociais.

O chamado halo solar é um fenômeno óptico: ele acontece na troposfera, a cerca de 17 quilômetros de altitude: a luz do sol é refletida e refratada por cristais de gelo presentes nas alturas da atmosfera terrestre.

Fenômeno chamou atenção essa sexta (Rogério Pingo / via redes sociais)

O choque da luz com essas partículas causa assim a dispersão dos raios. A formação circular da refração está ligada à estrutura hexagonal desses cristais.

