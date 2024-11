Feirão Limpa Nome: saiba mais sobre os mutirões de negociação de dívidas e orientação financeira

Os dois maiores eventos de negociações de dívidas do país agora se complementam para fortalecer o combate à inadimplência nacional: Mutirão Nacional Febraban e Serasa Limpa Nome unem forças e convocam a sociedade para enfrentar o endividamento, informa a assessoria.

Meu Bolso em Dia Febraban e Serasa Ensina reforçam a importância da educação financeira dos brasileiros e oferecem cursos gratuitos. Consumidores podem negociar dívidas com todos os bancos do país, tradicionais ou digitais.

Os descontos oferecidos pelo mutirão chegam a 99%. Nas agências dos Correios, é possível negociar as dívidas presencialmente.

Em ação inédita, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Serasa unem forças para ampliar as oportunidades de negociação de dívidas e reforçar a relevância da educação financeira.

Até 29 de novembro, consumidores com pendências junto às instituições financeiras, como cartão de crédito, financiamentos, cheque especial e outros débitos bancários, podem quitar suas dívidas com até 99% de desconto no Feirão Serasa Limpa Nome.

Além do incentivo à quitação de dívidas bancárias, a Febraban traz para o mutirão nacional a reconhecida plataforma Meu Bolso em Dia, que vem contribuindo com a saúde financeira do país ao oferecer cursos gratuitos e trilhas personalizadas para desenrolar as dívidas ou produzir uma renda extra a fim de reequilibrar o orçamento.

“A página do mutirão oferece conteúdo gratuito sobre educação financeira, para ajudar o consumidor a organizar suas finanças e melhorar suas finanças. Cidadãos com maior consciência, informação e engajamento sobre a sua vida financeira produzem efeitos positivos para toda a sociedade”, afirma Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban.

Convocação nacional

Principais referências do país na prevenção ao endividamento e descontrole de orçamento, a Federação e a Serasa perceberam no alto volume de inadimplentes a necessidade urgente de ampliar o debate, apontar soluções e dar mais visibilidade a informações seguras sobre educação financeira.

28% do endividamento

“Estamos unindo forças e expertise para mostrar que é possível manter uma jornada financeira saudável”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, a maior do país. “Milhares de brasileiros têm enorme dificuldade de organizar a vida financeira, principalmente quando o assunto é cartão de crédito ou cheque especial”, ela lembra. O Mapa da Inadimplência da Serasa mostra que o segmento de bancos/cartões responde por 28% das dívidas dos inadimplentes brasileiros.

Como negociar no Feirão Limpa Nome?

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Mais de 10 mil agências dos Correios