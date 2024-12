Feira destaca iniciativas de empreendedores que apostam na sustentabilidade na Amazônia

Sabão feito com óleo de cozinha usado, tempero orgânico sem uso de conservantes, produção de chocolate artesanal. Esses e outros 14 negócios foram apresentados na II Feira de Negócios Sustentáveis, realizada no último sábado (14), em Altamira, no Pará. Uma iniciativa da Norte Energia, concessionária da Usina Belo Monte, a feira faz parte do programa Belo Monte Empreende, em parceria com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia (CEA). O evento marcou a fase final do programa, que tem o objetivo de levar educação empreendedora com foco em negócios sustentáveis para jovens da região do Médio Xingu.

Iniciado em 2022, o programa Belo Monte Empreende ofereceu uma jornada empreendedora na qual os participantes aprenderam a desenvolver suas próprias ideias de negócio, além de receber orientações para a validação dessas ideias. Agora, cada empreendedor receberá o Capital Semente – recurso destinado à compra de equipamentos como desidratadores de frutas, liquidificadores, formas de sabão, insumos, dentre outros, que serão adquiridos de acordo com cada negócio, informou a assessoria da Norte Energia.

Thomás Sotilli, gerente de Projetos de Sustentabilidade da Norte Energia, detalha que o programa busca não somente revelar jovens empreendedores, mas também soluções sustentáveis para a região. “As 14 equipes estão aqui hoje, expondo os seus produtos, que foram desenvolvidos durante esse período com aulas presenciais e online voltadas para marketing, consultoria, vendas, jurídico, socioambiental e produção. A gente fica muito feliz de ver o potencial que a nossa região amazônica, que o Médio Xingu tem, de trabalhar com ideias e iniciativas sustentáveis. A Norte Energia, por meio dessas iniciativas, segue trazendo desenvolvimento socioeconômico para a região”, ressalta.

(Foto: Divulgação)

Os novos empreendedores representam seis municípios: Altamira, Brasil Novo, Anapu, Vitória do Xingu, Medicilândia e Senador José Porfírio. Durante dois anos, eles passaram pelas quatro etapas do programa. Na primeira fase, chamada Despertar, 550 jovens participaram de uma jornada que incluiu desde a introdução ao empreendedorismo até a construção de modelos de negócios. Desses, 75 foram selecionados para a fase de Pré-Aceleração e, após oito oficinas presenciais, apenas 38 avançaram para a apresentação conhecida como Demoday. Ao final, 14 projetos foram selecionados e levados para a feira, que reuniu a população e artistas locais em uma noite de festa.

Um dos negócios selecionados foi o Tempero da Beth, da empreendedora Elizabeth Pereira, do município de Brasil Novo. Ela desenvolveu temperos orgânicos com ervas nativas da Amazônia, cultivadas por agricultores familiares, como chicória e alfavaca. Quando iniciou no programa, em 2022, tinha apenas dois sabores de tempero. Hoje, já são seis disponíveis no mercado. Elizabeth aproveitou a feira para lançar os novos sabores: Nibs de Cacau e Castanha do Pará. “Antes eu já tinha duas linhas, e hoje nós temos seis. Estamos lançando os sabores Castanha do Pará e Nibs de Cacau, que são temperos apropriados para carne, peixe, frango e salada”, explica.

Ela destaca que o Belo Monte Empreende foi fundamental para transformar sua ideia de negócio sustentável em uma empresa de destaque na região. “Através das oficinas, pude melhorar meu produto. Criamos ideias para novas receitas, novas embalagens e aprendemos como agregar valor a cada produto. Conquistamos mais mercado e aumentamos a produção. Antes, eu vendia apenas em feiras livres, no boca a boca, e hoje conseguimos atender uma demanda maior, com mais pontos de venda. O Belo Monte Empreende foi tudo para nós. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje”, ressaltou.

O que antes seria descartado no rio Xingu, nas mãos das empreendedoras Silviane Pereira da Silva e Wellingta Luana Souza Morais vira sabão sustentável feito de óleo usado. O Bolhas do Xingu, criado em Altamira, evita que mais de 400 litros de óleo de cozinha sejam descartados na natureza mensalmente.

“A gente vai até as residências cadastradas, deixa um recipiente e depois retorna para coletar o óleo, que antes não tinha um destino adequado e acabava indo para o rio. Usamos nossa vontade de cuidar do rio junto com a ideia de empreender. Hoje conseguimos coletar mais de 400 litros de óleo por mês, com os quais fazemos sabão líquido e em barra, que pode ser usado para todas as funções dentro de casa”, explica.

Belo Monte Empreende

O programa Belo Monte Empreende é uma iniciativa da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, em parceria com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia. O objetivo é capacitar jovens empreendedores com foco na sustentabilidade na região do Médio Xingu. O programa incentiva o desenvolvimento de ideias de negócios sustentáveis, fortalecendo oito cadeias produtivas: gastronomia, manejo sustentável, cacau, soluções urbanas, soluções digitais, expressões culturais, moda sustentável e turismo.