O Liberal chevron right Pará chevron right

FCP abre oficinas gratuitas no Teatro Margarida Schivasappa; veja como participar

Formação técnica em som, iluminação e cenotecnia marca os 39 anos do espaço cultural em Belém

Hannah Franco
fonte

FCP abre oficinas gratuitas no Teatro Margarida Schivasappa; veja como participar (Agência Pará)

A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza, entre os dias 26 e 28 de fevereiro, uma programação especial de oficinas gratuitas voltadas à formação técnica em espetáculos. A ação integra as comemorações pelos 39 anos do Teatro Margarida Schivasappa, um dos principais espaços culturais de Belém.

A iniciativa é direcionada a estudantes, técnicos iniciantes, produtores culturais e interessados em atuar nos bastidores de eventos artísticos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro, por meio de formulário on-line disponibilizado pela organização.



image Espetáculo Emaranhada celebra a identidade negra e a ancestralidade na CAIXA Cultural Belém
Peça solo da atriz Amarílis Irani utiliza música e teatro físico para encantar crianças e adultos em curta temporada

image Atriz paraense vence Prêmio APCA 2025 com espetáculo sobre infância indígena
“Pa’ra – Rio de Memórias”, protagonizado por Lenise Oliveira, foi premiado como Melhor Monólogo Infantojuvenil

Segundo a FCP, a proposta é fortalecer a qualificação profissional nas áreas técnicas, ampliando o acesso ao conhecimento e valorizando o trabalho desenvolvido por profissionais que atuam fora dos holofotes, mas que são essenciais para a realização de espetáculos.

Formação prática em som, luz e cenotecnia

A programação reúne profissionais com atuação na área técnica. Fernando Dacko e Paulo Miranda conduzem as atividades ligadas ao áudio. Já Raimundo Amoras e Lauro Sousa ministram as oficinas de iluminação cênica.

As atividades de cenotecnia e direção de palco ficam sob responsabilidade de Fernanda Rabelo. As oficinas serão realizadas no próprio Teatro Margarida Schivasappa, o que permite aos participantes contato direto com equipamentos e procedimentos utilizados em montagens reais. A proposta é oferecer uma experiência prática em ambiente profissional.

Programação

26/02

18h - Palestra Master: Sistemas de som e sua utilização em teatros

  • Facilitadores: Fernando Dacko e Paulo Miranda

Palestra gratuita para 200 pessoas

27/02

9h - Oficina: Elaboração de Rider Técnico para Espetáculos

  • Facilitadora: Fernanda Rabelo

14h - Oficina: Prática de montagem para espetáculos em geral

  • Facilitadora: Fernanda Rabelo

28/02

9h - Oficina: Iluminação cênica

  • Facilitadores: Raimundo Amoras e Lauro Sousa

14h - Oficina: Experimentações com luzes

  • Facilitadores: Raimundo Amoras e Lauro Sousa

Serviço

Oficinas em alusão ao aniversário de 39 anos do Teatro Margarida Schivasappa

Período: 26 a 28 de fevereiro

Horários: Dia 26, às 18h; dias 27 e 28, às 9h e 14h

Local: Teatro Margarida Schivasappa

Endereço: avenida Gentil Bittencourt, 650

Inscrições: gratuitas, por meio de formulário on-line

