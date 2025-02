'Fast food' cresce nas capitais e nos interiores da região Norte

O consumo de fast food tem crescido significativamente tanto nas capitais quanto no interior da região Norte do Brasil, impulsionado por mudanças no estilo de vida, urbanização e maior acesso a redes de franquias.

Em cidades como Belém e Manaus, grandes cadeias nacionais e internacionais expandem suas operações, atraindo um público que busca conveniência e rapidez. No interior, onde antes predominavam opções regionais, o avanço do delivery e a chegada de novas lanchonetes têm modificado os hábitos alimentares da população.

Após abrir 10 novas unidades em 2024 e seguindo as perspectivas de crescimento, o Bob’s, primeira rede de fast food brasileira e de franquias de alimentação do Brasil, tem como meta inaugurar 24 pontos de venda em 2025 em centros urbanos e no interior dos estados da região Norte do Brasil.

A marca que já tem 12% de suas operações na região, espera crescer com pontos de venda em locais estratégicos. Atualmente, as operações da rede são responsáveis pela geração de 1.000 empregos diretos. “O Bob’s ocupa uma posição de protagonismo no Norte, somos a primeira marca de fast food a chegar na região, e os resultados nos mostram que temos demanda para crescer. Nosso objetivo é gerar novos empregos, levar sabores marcantes e inovadores, além de impulsionar a economia local”, afirma Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s.

O plano de expansão do Bob’s contempla principalmente os estados do Acre, Pará e Tocantins, priorizando drive-thru, food court e lojas de rua em locais de alta circulação de pessoas, o que aumenta a visibilidade da marca. O executivo conta que a loja do Shopping Sumaúma, além do Drive Torquato e Drive Torres localizadas em Manaus, no Amazonas, estão entre as 10 lojas que mais vendem no Brasil: “Isso mostra o quanto o Bob’s, uma marca 100% brasileira, que acaba de celebrar 40 anos de franchising e mais de 70 anos de história, é consolidada no Norte do país”, acrescenta Lima.

As novas lojas do Bob’s seguem o modelo Bob’s Conecta, projeto desenvolvido para aproximar e conectar os consumidores com a loja, apresentando características urbanas e industriais em sua arquitetura. A novidade tem gerado resultados no faturamento, melhora na experiência do consumidor e na procura por novos negócios.

“Nosso modelo de negócio permite a abertura de franquias em cidades a partir de 80 mil habitantes, sendo a primeira marca de fast food a chegar em inúmeros locais, tornando-nos um ponto de encontro”, finaliza Lima.

Os interessados em abrir uma franquia do Bob's podem entrar em contato com a área de franqueados da rede, por meio do WhatsApp (11) 99165-8570, Instagram @franquiabobs ou ainda preencher o formulário diretamente no site da marca (www.bobs.com.br/seja-umfranqueado).