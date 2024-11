Famílias aproveitam feriado com lazer e diversão no Porto Futuro

No feriado, o Porto Futuro, em Belém, tornou-se um dos principais destinos para famílias que optaram por não viajar e aproveitar o dia na cidade. O espaço público, com áreas verdes e equipamentos de lazer, recebeu um grande número de visitantes em busca de descanso, diversão e convivência ao ar livre.

Feriado da proclamação da republica Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

A funcionária pública Letícia Araújo trouxe a família para aproveitar o feriadão na capital paraense. “Saímos cedo de Marituba para aproveitar o dia de hoje. Primeiro visitamos o Museu Emílio Goeldi, depois fomos ao Forte do Castelo, almoçamos no Ver-o-Peso e, agora, estamos finalizando o passeio aqui no Porto Futuro”, conta Letícia.

Letícia Araújo e a Sobrinha Rhoanne Pastana (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Enquanto as crianças corriam, brincavam nos parquinhos ou pedalaram pelas ciclovias, os adultos aproveitaram o momento para relaxar, conversar e acompanhar as atividades dos pequenos. Piqueniques improvisados no gramado e jogos em grupo eram cenas comuns, refletindo o clima descontraído do local. Um desses momentos foi protagonizado pela família do senhor Ruberval, que comemorou o aniversário do pequeno Miguel, de 7 anos, ao lado de amigos e parentes em um piquenique especial.

Comemoração do aniversário de 7 anos do Miguel (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

O Porto Futuro, que oferece uma experiência completa de lazer urbano, tem se consolidado como um espaço acessível e atrativo para todos. Nos feriados, transforma-se em um ponto de encontro para quem deseja escapar da rotina sem precisar ir longe. Foi o caso do empresário Luilson França, que ficou na cidade por conta do trabalho e aproveitou o fim de tarde para passear com a filha Maria Cecília, de 4 anos. “Normalmente eu viajo, mas desta vez não foi possível. Aproveitei para trazer minha filha e deixá-la brincar um pouco aqui. É bom também aproveitar o lazer que a cidade oferece”, afirma.

Luilson França com a filha Maria Cecília (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

A movimentação intensa no feriado reafirma a importância de espaços públicos bem estruturados para a convivência familiar e comunitária. Seja para brincar, descansar ou simplesmente apreciar a paisagem, o Porto Futuro segue sendo um refúgio para quem busca qualidade de vida na capital paraense.