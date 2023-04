Família viaja em casa rebocada por barco pelos rios do Marajó

Um fato curioso viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (27): uma casa sendo levada sobre um barco, em um tipo de roboque improvisado, pelas águas do rio Icatu, no município de Gurupá, no Marajó.

A casa foi transportada em cima de uma espécie de jangada feita com troncos do buritizeiro, onde Clebson Braz dos Santos, o proprietário do imóvel, amarrou alguns cabos de aço e acoplou tambores por baixo da casa para ajudar na flutuação, segundo relatou a irmã do proprietário.

"Sobre a estrutura da casa, nós atracamos ela por baixo, com auxílio de estacas,e fizemos uma balsa com miriti com troncos de 25 miritizeiros, medindo 12x12. Também colocamos 32 tambores por debaixo da estrutura, para ajudar a levantar o ímovel", detalhou Clebson.

A família precisou mudar de endereço e decidiu levar a casa junto em uma viagem que durou mais de uma semana, encerrando na última quinta-feira (27), quando os registros foram feitos.

Clebson conta que o principal motivo para a mudança de região foi o filho, Samuel Santos, de 11 meses. Mas pesou também o fato dele ter terrenos na região, que está em franco crescimento. "Depois de umas 15 horas de viagem, a água tava levando a casa para atrás, então pegamos mais um barco, colocamos um ao lado do outro e começamos a subir o rio. Foram mais de 40 horas de viagem pelo rio Amazonas", contou.

(*Carolina Mota e Vitória Reimão, estagiárias sob supervisão do coordenador de Atualidades João Thiago Dias)