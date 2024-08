Faculdade inaugura Primeiro Centro Jurídico de Conciliação de Castanhal

Foi assinado o termo de cooperação técnica entre a Estácio e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) para a implantação do primeiro Centro Jurídico de Conciliação de Castanhal, região nordeste do estado, que irá funcionar na faculdade.

Centro Jurídico de Conciliação é um núcleo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) que visa conciliar e desafogar o judiciário. O serviço inaugura o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (CEJUD) da Estácio.

“A partir de agora a gente consegue instalar o nosso CEJUD. A Estácio é pioneiro na educação superior, no curso de Direito e agora sendo também a pioneira na instalação de centro jurídico. Todo sairá ganhando. Os nossos alunos de Direito e principalmente a sociedade irá de beneficiar”, explicou Luana Braga, diretora geral da Estácio.

A juíza Ana Luiza dos Santos, titular da 1º Vara Cívil de Castanhal é quem irá coordenar o Centro Jurídico de Conciliação.

“Ele representa o acolhimento da sociedade. Estamos abrindo as portas para que elas mesmas possam resolver o conflito aqui. Nós estamos apenas intermediando, mas são as partes que tem esse poder de resolver, de abrir um diálogo para uma cultura de paz de forma mais simples”, observou a magistrada.

Conflitos entre vizinhos, pensão alimentícia, divórcio, guarda de crianças e adolescentes e outros casos de menor complexidade que não tem a necessidade de apresentar um advogado no Centro, serão os atendidos na Estácio.

“A pessoa pode vir aqui falar o que está acontecendo sem estar com o advogado. Queremos abrir um diálogo dentro das famílias para que encerrem os conflitos familiares, o que é extremamente benéfico para as crianças”, disse a juíza Ana Luiza dos Santos.

Serviço

Funcionamento

O Centro Jurídico de Conciliação de Castanhal irá funcionar a de segunda a sexta de 8h da manhã até 18h da noite.

“Temos um time que vai fazer o atendimento da comunidade juntamente com os profissionais do TJ-PA. Vamos atender cada um dos casos que vierem até nós”, pontou Luana Braga, diretora geral da Estácio.

Serviço

Estácio Castanhal

Endereço: Rodovia BR-316, Km 60, S/n – Vila do Apeú, Castanhal, PA, 68740-420.

Telefone: 0800 880 6767

Horário> 8h às 18h