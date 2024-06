Centro Especializado em Atendimento às Mulheres Marajoaras já está em funcionamento em Breves

Começou a funcionar nesta segunda-feira (10), no município de Breves, no Marajó, o “Centro Especializado de Atendimento a Meninas e Mulheres Marajoaras” (CEAME). O novo centro é uma conquista importante para as meninas e mulheres do Pará. O espaço tem estrutura para acolhimento, atendimento psicossocial e jurídico. Além disso, vai promover o encaminhamento da vítima para rede contra a violência doméstica.

Para a empregada doméstica Rosana Corrêa, que já era assistida pelo poder público local, o novo espaço representa, de fato, o acolhimento que as vítimas precisam para dar um basta na violência sofrida. "Esse espaço vem em um importante momento. Já que antes não tínhamos uma estrutura como esta, que faz uma grande diferença. Aqui, o nosso atendimento será bem melhor, até porque reúne todos os serviços que precisamos. O município de Breves precisava de um espaço como este, acolhedor, que vai transformar a vida de nós, mulheres", disse Rosana.

O governador do estado, Helder Barbalho, esteve na inauguração e comemorou a ação. “Hoje estamos aqui, colocando em prática a política de direito, proteção e valorização das mulheres e meninas marajoaras. Inauguramos o nosso primeiro centro especializado, para ser um local de acolhimento, contando com assistente social, Defensoria Pública, com apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e a coordenação da Secretaria de Estado da Mulher (Semu), para que possamos garantir que todas as mulheres conheçam os seus direitos assegurando também uma vida melhor", observou o governador Helder Barbalho.

Helder Barbalho aproveitou o momento para ressaltar a importância da denúncia no combate à violência, sobretudo à violência doméstica.

"Estamos aqui para proteger as mulheres. O ato mais importante no combate à violência, é a mulher ter a coragem de denunciar. E somente a partir da denúncia é que podemos tomar as devidas providências. Nós estamos aqui para garantir que todas as mulheres tenham os seus direitos reconhecidos", reforçou o governador.

Pareceria de sucesso e apoio às mulheres

A coordenadora do CEAME, Mariana Pereira, destacou: "para nós, que atendemos mulheres vítimas de violência doméstica, ter no mesmo espaço a Defensoria Pública, já faz toda a diferença porque isso traz mais celeridade ao processo".

"Então, essa parceria com o Governo do Estado é primordial. Quero agradecer também a Secretaria de Estado das Mulheres, que veio fazer a capacitação da equipe e também ressaltar a importância de ampliarmos e garantir os direitos dessas mulheres que sofrem violência dentro de casa ou nas instituições. Hoje meu coração pulsa de alegria", disse Mariana Pereira.

A titular da Semu, Paula Gomes, falou sobre a importante entrega realizada no município. "Hoje entregamos, junto com o nosso governador Helder Barbalho, o CEAME. Uma importante ferramenta que vem ao encontro do enfrentamento à violência contra meninas e mulheres da região. Estamos muito felizes com o espaço novo, que é muito importante para região do Marajó e vem reforçar todo o trabalho que o Estado, por meio da Secretaria, vem desenvolvendo nesta região”.

A sede tem brinquedoteca, sala de atendimento, copa, recepção, banheiros, além das salas dos órgãos parceiros, como a Defensoria Pública, por exemplo. No último domingo (9) a capital paraense celebra o aniversário de 30 anos da Convenção de Belém do Pará, considerado o primeiro tratado internacional que criminaliza todas as formas de violência contra a mulher.