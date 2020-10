Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher inaugura atendimento 24 horas

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) inaugurou o atendimento atendimento 24 horas no município de Marabá, sudeste do estado, no último sábado (24). O Governo do Pará autorizou a aplicação dessa modalidade junto com a Delegacia Especializada no Atendimento da Criança e Adolescente (DEACA). As delegacias funcionam no prédio do ParáPaz, bairro Amapá, no complexo Cidade Nova, em Marabá.

A realização dessa ação é resultado de uma luta pela causa da mulher. E para comemorar o fortalecimento da política pública contra a violência estiveram presentes membros representantes da Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, do Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher (Comdim), OAB Subseção Marabá, Superintendência Regional da Polícia Civil e a Guarda Municipal de Marabá.

De acordo com o Portal de Carajás, o coordenador de Segurança Pública, Odilon Vieira, destacou a importância do funcionamento do plantão 24 horas das delegacias nos finais de semana, período em que se registra a maioria dos casos de violência doméstica contra a mulher e os relatos de violência e abusos contra criança e adolescentes.

Ainda entre as autoridades presentes, o presidente da OAB Marabá, Ismael Gaia, disse que comemora esta nova conquista em prol da mulher, por refletir os anseios do movimento das mulheres de Marabá, que tanto lutaram para este sonho se tornar uma realidade no Município.

Inicialmente o plantão contará com a presença de um delegado, um escrivão e dois investigadores, que realizarão todos os atendimentos envolvendo violência doméstica e familiar contra à mulher, além dos atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de crimes, que estejam em estado de vulnerabilidade.