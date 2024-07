Explosão com caminhão-tanque deixa seis feridos na BR-010, próximo a Paragominas

Um caminhão-tanque carregado com combustível explodiu nesta quarta-feira (03/7) na BR-010, que liga os municípios de Paragominas e Ulianópolis, na região sudeste do Pará. O incidente ocorreu durante a tarde e deixou pelo menos seis pessoas feridas, entre elas integrantes de uma equipe do SBT que fazia a cobertura do acidente.

Assim que notou que o veículo estava em chamas, o motorista parou o caminhão no acostamento e conseguiu sair a tempo, antes que as chamas se alastrassem.

O veículo ficou em chamas durante um período e, com o incidente, formou-se um engarrafamento nas duas pistas da rodovia. As chamas se propagaram gradualmente até causarem uma explosão de grande impacto, resultando na dispersão de destroços a uma considerável distância do local do acidente.

Condutores que passavam pelo local filmaram o momento da explosão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou ter atendido à ocorrência e enviado equipes, apesar das dificuldades de comunicação na região.

A PRF informou que dois agentes do Corpo de Bombeiros que estavam trabalhando no incêndio foram atingidos pelas chamas. Por estarem usando roupas especiais e equipamentos de proteção, eles tiveram apenas queimaduras de primeiro grau e foram prontamente socorridos ao hospital da cidade.

Três integrantes de uma equipe do SBT que trabalhava na cobertura do acidente estão entre as vítimas do acidente. Eles foram socorridos para a Unidade de Pronto Socorro (UPA) de Paragominas com queimaduras de segundo grau, mas, estão fora de perigo.

A equipe de reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros local, buscando mais detalhes sobre o incidente, e aguarda retorno para atualizações adicionais.