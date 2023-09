Expedição cidadã leva serviços para as comunidades de Afuá e Chaves, no Marajó

Os municípios de Afuá e Chaves, na Ilha de Marajó, irão receber a embarcação da Expedição Cidadã, da Defensoria Pública do Pará (DPP). A expedição chega na próxima sexta-feira (15) a Afuá e a viagem termina no sábado (16). Já a cidade de Chaves receberá programação nos dias 18 e 19 de setembro: será o último município a receber a expedição. No total, a ação já contabilizou 20.347 atendimentos no arquipélago do Marajó.

Com o nome de expedição "Marajó 360°", o projeto começou no último dia 23 de agosto, quando a embarcação partiu da área portuária da capital paraense e levou atendimentos para a população dos municípios do arquipélago. Foram nove os municípios beneficiados com serviços de cidadania e assistência jurídica.

Defensoria A população recebeu serviços de atendimento jurídico Também foram feitas ações de emissão de RG e CPF, além de emissão da Carteira de Trabalho Digital A iniciativa levou os serviços para mais de 27 mil marajoaras

Entre os atendimentos, a população recebeu atendimento jurídico, emissão de RG e CPF, emissão de Carteira de Trabalho Digital, encaminhamento para a 2° via de certidão de nascimento, casamento e óbito, além de reconhecimento de paternidade e registros de foto 3x4. Esses mesmos serviços serão disponibilizados nas cidades de Afuá e Chaves.

A expedição "Marajó 360°" é realizada por meio do programa Balcão de Direitos da Defensoria Pública do Estado do Pará, com apoio do governo do Estado e parceria da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, além da Receita Federal, do Instituto Nacional de Seguro Social, do Departamento Estadual de Trânsito e do Ministério Público do Estado do Pará.

As últimas cidades atendidas nas semanas passadas foram Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre, Portel, Melgaço e Gurupá (Itapuã). A iniciativa levou os serviços para mais de 27 mil marajoaras. O Arquipélago do Marajó possui uma população estimada em 550 mil pessoas e é composto por mais de 2,5 mil ilhas. A região é considerada a maior ilha fluvial do mundo

O defensor público-geral João Paulo Lédo destacou que o feito é notável e que, na reta final da expedição, os esforços serão redobrados para assegurar que cada atendimento seja feito com a mesma dedicação e empenho dos colaboradores.

"À medida que nos aproximamos da reta final do Marajó 360º, é impossível não refletir sobre a magnitude do que conquistamos até agora. Com mais de 20 mil atendimentos realizados, estamos fazendo história e deixando uma marca na vida das pessoas do Marajó. Cada atendimento não representa apenas um número em nossa estatística, mas sim uma história, uma família, uma comunidade que recebeu assistência jurídica e social quando mais precisava", disse João Paulo Lédo.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador de Cidades)