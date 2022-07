Ex-sargento e coronel da PM são denunciados por falsidade ideológica e falsificação de documentos

A 2ª Promotoria de Justiça Militar, do Ministério Público do Pará, denunciou o ex-sargento da Polícia Militar, Gildson dos Santos Soares, e a coronel da reserva, Andrea Keyla Leal Rocha, afastada do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), pelos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos. A Vara Única da Justiça Militar do Pará ainda não se manifestou sobre a denúncia. As informações são do O Estado Net.

Entre as acusações apontadas pelo Ministério Público, estão a venda de vagas para a 1ª Companhia de Policiamento Ambiental (1ª Cipamb), no município de Santarém, no oeste do Pará, ameaças de morte, assédio moral e tortura.

Policiais afirmaram em depoimentos que foram cobrados para pagar pelas vagas oferecidas por Gildson, que seriam abertas na companhia a partir das transferências de antigos membros. Já Andrea, segundo as investigações do MP, chancelava as investidas do sargento e decidia pelos militares que ficavam subordinados ao seu comando.

Gildson dos Santos já está preso no Centro de Recuperação Coronel Anástacio das Neves (CRCAN), em Belém, por quebra de medidas cautelares, após supostos indícios de porte de arma de fogo. Ele é acusado de matar uma mulher no bairro de Santarenzinho, em Santarém, no dia 28 de junho de 2018, além de tentativa de homicídio contra outras cinco pessoas.