Estudante de Marabá vence concurso nacional de poesia sobre a independência do Brasil

Um estudante marabaense de apenas 15 anos foi o grande vencedor do concurso de poesia “Brasil 200 anos de Independência: Lendo nossa história, escrevendo nosso futuro”. Kauan Pablo Soares Carneiro é o autor da única poesia que recebeu nota acima de 9 no país. A conquista, além de encher o jovem e seus familiares de orgulho, também rendeu um prêmio em dinheiro no valor de R$13 mil.

Kauan foi homenageado em cerimônia realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Marabá (Semed). Entre outros estudantes e professores que se destacaram no ano de 2022, o jovem escritor recebeu menção honrosa e teve sua conquista festejada por de centenas de pessoas. Ele lembra com humor do momento em que soube que venceu a competição. “Eu quase desmaiei de tanta alegria”, afirmou ao Correio de Carajás.

Estudante da rede pública de ensino de Marabá, Kauan está no 9º ano do ensino fundamental na Escola Paulo Freire e é grato às professoras de Língua Portuguesa, Informática e Literatura, e que lhe deram o incentivo que motivou a sua participação no concurso. Mas, apesar da premiação, o jovem acredita que não tem muita prática com este estilo literário. “Quero me aprofundar no assunto para melhorar ainda mais”, diz. Na poesia que lhe rendeu o prêmio, o jovem escritor narra, em um texto de 15 estrofes trechos do processo de Independência do Brasil. Ao final do texto, cheio de esperança, ele deseja um futuro cheio de bonanças para o nosso país.

“A homenagem feita em Marabá pela Secretaria Municipal de Educação valoriza os alunos da rede municipal como um todo. O Kauan representa o crescimento dessa rede. A arte e a cultura mudam vidas”, disse Andreia Rodrigues Moura, diretora da Escola Paulo Freire. Na oportunidade, Andréia ainda contou que, quando a escola resolveu participar do concurso nacional, os professores estudaram o edital e selecionaram o trabalho de dez alunos, que foram inscritos no certame. “Agora, a escola vai encaminhar os textos dos alunos selecionados para a gráfica para produção de uma antologia poética, valorizando a todos os participantes”, antecipa.

Abaixo, leia um trecho da poesia premiada escrita por Kauan.

Duzentos anos de lutas e vitórias*

Minha mente resplandece

Falando de independência,

Averiguei cada fato

Pra informar com transparência.

Fazendo uma reflexão

Já reconheço a vitória

Para o Brasil foi um marco

Que entrou para nossa história.

Pela Bahia e Minas Gerais

Aquelas conjurações

Dava todos os sinais

De grandes insatisfações.

João e toda corte

Voltou para Portugal,

Foi deixando o Brasil livre

Da tal família real.

Pedro ainda ficou

A fim de apaziguar,

Mas em nada adiantou

Só soube desagradar.

E ligado a Portugal

Ele era aristocracia.

Por isso nenhum sinal

Que fosse democracia.

Leopoldina em providências

A declaração assinou,

Pedro tendo ciência

A independência proclamou.

*Todos os direitos reservados ao FNDE