Estoque do banco de leite da Santa Casa está baixo; saiba como doar e ajudar a salvar vidas

O estoque de leite materno na Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém está baixo neste início de ano. A doação de leite materno é um gesto que salva vidas, especialmente de bebês prematuros e recém-nascidos em condições de saúde frágeis. Na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, o Banco de Leite Humano desempenha um papel crucial no suporte nutricional e imunológico das crianças internadas na Unidade Neonatal. Com doações que dependem exclusivamente de mães lactantes, o banco precisa constantemente de novas doadoras para atender à demanda crescente.

Segundo Cynara Souza, coordenadora do Banco de Leite Humano da Santa Casa, o momento é crítico: “Atualmente, temos cerca de 179 litros de leite, mas esse quantitativo não é suficiente para atender a demanda dos bebês internados nas unidades neonatais.” Ela ressalta que os períodos mais difíceis são janeiro, julho e dezembro, devido ao afastamento das doadoras por viagens e férias.

Cynara Souza, Coordenadora do banco de leite da Fundação Santa Casa (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O banco de leite atende exclusivamente os bebês internados na Santa Casa, muitos deles em situações delicadas de saúde, como prematuros e crianças em unidades de cuidados intensivos. “O leite materno é um alimento fisiológico, de melhor absorção e que promove o fortalecimento da imunidade. Isso ajuda o bebê a ganhar peso e a ter uma alta hospitalar mais rápida”, explica a coordenadora.

Como funciona a doação de leite materno

O processo de doação é simples e seguro. De acordo com Cynara Souza, mulheres que estejam saudáveis, tenham feito o pré-natal e não façam uso de medicamentos contínuos, cigarro ou álcool podem ser doadoras. Após a coleta, o leite passa por rigorosos controles de qualidade no banco de leite, garantindo sua segurança para os bebês.

As mães interessadas devem entrar em contato com o Banco de Leite pelo telefone (91) 3251-7475 do Corpo de Bombeiros ou (91) 3251-7311 da equipe técnica do banco de leite da Santa Casa. Uma equipe fornece todas as orientações necessárias, incluindo técnicas de extração, higienização e conservação do leite.

O exemplo de quem doa

Viviane Santos, autônoma de 26 anos, é um exemplo de como a doação de leite materno pode transformar vidas. Mãe do Davi, de 5 anos, e da Maitê, de apenas 5 dias, ela conta que a experiência de doar leite é emocionante e gratificante. “Mesmo quando meu primeiro filho mamava, eu conseguia doar o excedente. Agora, com a Maitê, faço o mesmo, porque sei que posso ajudar outros bebês que precisam”, conta Viviane.

Ela destaca a importância do apoio de outras mães que podem doar: “Nem todas as mulheres produzem leite suficiente. Saber que estou ajudando os bebês e as mães que enfrentam essa dificuldade é muito gratificante.”

Por que doar leite materno?

O leite materno é essencial para a saúde e o desenvolvimento dos bebês, especialmente os prematuros, que não conseguem digerir outros alimentos. Ele é rico em nutrientes e fatores de proteção que fortalecem o sistema imunológico, ajudam na recuperação de doenças e contribuem para o desenvolvimento saudável.

“A doação é um ato de amor e de vida. Cada litro de leite doado pode alimentar até 10 bebês por dia, dependendo da necessidade”, destaca Cynara. Além disso, o ato de doar não prejudica o bebê da doadora, já que o excedente é coletado após a mamada.

Como e onde doar

Ligue para o Banco de Leite da Santa Casa através do número: (91) 32517311 ou entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo contato (91) 98888-6362 ou (91) 32517475.

Avaliação clínica: Após o contato inicial, a equipe do banco de leite fará uma avaliação para confirmar se você está apta a doar.

Receba orientações: As doadoras recebem todas as instruções sobre a higienização correta das mãos e das mamas, a técnica de extração do leite e como armazená-lo de forma segura.

Envio ou coleta do leite: O leite pode ser entregue diretamente na Santa Casa, ou, se necessário, o Corpo de Bombeiros pode realizar a coleta na sua casa, garantindo comodidade e segurança.