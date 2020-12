Semas prepara boletim com previsões para Natal e Ano Novo

Estatisticamente é comum, conforme a climatologia do Pará, que ocorram chuvas nos dias 25 (Natal) e 31 (Ano Novo) em grande parte do Estado, especialmente nas regiões Nordeste, Marajó e Região Metropolitana de Belém (RMB). Mas a informação precisa das condições de tempo para as festas de final ano (Natal e Ano Novo) só pode ocorrer com maior proximidade dos eventos. É o que afirmou, nesta segunda-feira (14), o meteorologista Antonio Sousa, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Ele informou que, a partir da próxima segunda-feira (21), a Semas divulgará o boletim especial com a previsão de tempo detalhada para o Natal e, na semana seguinte, o boletim especial para o Ano Novo, incluindo a previsão da virada 2020 - 2021. “Nestes boletins informaremos a previsão de ocorrência (ou não) das chuvas, com os respectivos períodos”, explicou.

O meteorologista da Semas acrescentou que as temperaturas máximas durante o mês de dezembro devem permanecer em torno de 33ºC na faixa norte do Estado. Já para o sul do Pará, as variações tendem a ser maiores e as máximas podem variar entre 32ºC e 35ºC. “Em relação à umidade, com o início do período de chuvas no sul do Pará temos o aumento nos valores de umidade do ar, principalmente durante as manhãs e noite, que ficam acima de 70% nesses meses”, afirmou. “Na faixa Norte é comum valores entre 80% de umidade na maioria das áreas durante as manhãs e no período noturno”, completou Antonio Sousa, que é do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico/ Gerência de Monitoramento de Tempo, Clima e Eventos Extremos Hidrometeorológicos (GETEM).

Comportamento das chuvas em janeiro deve ficar entre “normal e acima do normal” no Pará

Ele informou que, segundo o boletim de previsão climática da Rede de Previsão Climática do Pará - RPCH, coordenada pela Semas, o comportamento das chuvas no mês de janeiro deve apresentar categorias entre “normal e acima do normal” no Estado do Pará. Em termos de chuvas, e em relação a 2019, Antonio Sousa diz que o ano de 2020 apresentou, em média, totais anuais mais elevados na maior parte do Estado. “Na Região Metropolitana de Belém, por exemplo, no ano de 2019 o total acumulado de chuvas entre os meses de janeiro e novembro foi de 3.527 milímetros (mm). Já em 2020, no mesmo período (janeiro a novembro), o total acumulado de chuvas foi de 4.290 mm, uma diferença de 1.033 milímetros (mm). Isso se justifica muito em função dos meses de março (931,1 mm) e novembro (502,1 mm) de 2020, que foram os com maior total mensal de chuva, para os respectivos meses, em toda a série histórica”, detalhou. A média climatológica de chuvas na RMB para o mês de março é 450,3 mm e para o mês de novembro é 127,4 mm.