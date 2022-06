Estado entrega central para recuperação de presos em Altamira e Terminal Hidroviário em Alenquer

O governo do Estado entregou, nesta terça-feira (28), em Altamira, a Central de Passagem para Presos de Baixa Relevância Criminal. A unidade com capacidade para 146 custodiados funcionará no antigo Complexo de Altamira, desativado em 2019. O investimento é de mais de R$ 1 milhão, do tesouro estadual.

De acordo com o governo, o novo espaço será exclusivo para homens. Das 146 vagas, 138 serão em celas comuns e oito em salas do Estado Maior. A Central de Passagem tem sala de espera para advogados; salas de videomonitoramento; parlatórios; enfermaria; salas administrativas e salas de videoaudiência.

A unidade também tem uma Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME) e de Circuito Fechado de TV (CFTV), que grava e visualiza, por meio de câmeras instaladas, em pontos estratégicos, tudo o que acontece nas unidades prisionais da região.

No ato de entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância dos projetos laborais dentro do cárcere. "Com um sistema penal forte e seguro, com condições de trabalho adequadas e oportunidades para os detentos, contribuímos decisivamente para controlar a criminalidade e reduzir os índices de violência”, afirmou ele.

A Central oferecerá aos custodiados a oportunidade de trabalho na fabricação de blocos de concreto, que poderão ser utilizados no sistema penitenciário bem como na pavimentação de ruas, por meio de parcerias com prefeituras da região.

Câmeras de videomonitoramento

Ainda em Altamira, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou, nesta terça-feira, novas câmeras de videomonitoramento e inteligência artificial, com sistema de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos. O investimento faz parte da expansão do monitoramento pelo interior.

Helder Barbalho ressaltou que "as ruas de Altamira passam a contar com o sistema de monitoramento eletrônico para coibir a criminalidade, e com um detalhe a se destacar: essas câmeras farão a identificação de placas, portanto, se tiver carro roubado, as câmeras irão identificar imediatamente”, afirmou.

Os equipamentos também farão o monitoramento visual de quem estiver foragido do sistema prisional. As imagens registradas pelas câmeras serão monitoradas pelo Núcleo Integrado de Operações de Altamira (Niop), transmitidas e analisadas no Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Segup.

Segundo a Segup, as câmeras funcionam com o sistema Iris (Integração de Registros para Identificação de Suspeitos), que faz a leitura e análise da identificação facial e de veículos. Essa tecnologia está presente em diversos municípios do Pará.

"Pró-Mulher Pará" em Altamira

O governo estadual também expandiu o "Pró-Mulher Pará" para Altamira. O programa é uma estratégia institucional no combate à violência de gênero, com as ações de proteção à mulher e repressão qualificada da violência doméstica. O município recebeu inclusive uma viatura exclusiva do programa para agilizar o atendimento de crimes contra a mulher.

Em Altamira, o “Pró-Mulher" terá duas frentes, com ações preventivas e repressivas. As ações repressivas ocorrem a partir das ligações feitas ao canal de urgência e emergência (190), que direciona as chamadas ao Niop e encaminha à equipe que atenderá a denúncia.

Em seguida, é feita uma contagem do número de chamadas realizadas, pela mesma vítima, que entra automaticamente para o “Cartão Programa”, o que garante visitas periódicas e de acompanhamento por meio da equipe de patrulhamento especializado, a qual será realizada na viatura exclusiva do programa. O programa tem parceria das polícias Civil e Militar.

Alenquer ganha Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas

Ainda, no oeste estadual, mas em Alenquer, o governo do Estado entregou nesta terça-feira (28), o Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Alenquer, o 10º da região. O investimento é de R$ 4,5 milhões.

O terminal estava interditado até o final de 2019, no entanto, o Estado conseguiu a liberação para a obra junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Localizado na orla da cidade, às margens do rio Surubiú, o novo porto será administrado pela prefeitura de Alenquer.

O equipamento portuário tem cadeiras confortáveis, banheiros masculino, feminino e portadores de necessidades especiais, carrinhos para bagagens, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro.

O novo terminal também dispõe de rampa metálica biarticulada coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de passageiros, estruturas que não existiam no antigo porto.

Hospital Materno-Infantil

O governador autorizou ainda em Altamira, a construção do Hospital Materno-Infantil e de uma policlínica, e a ampliação do número de leitos e poltronas de hemodiálise no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRTP).

A obra Materno-Infantil está orçada em R$ 33,5 milhões. Serão R$ 12 milhões de contrapartida da prefeitura de Altamira. A unidade hospitalar terá 76 leitos, sendo 60 para internação e 16 para UTI, sendo 10 para adultos e seis para recém-nascidos.

Mais obras

Ainda na região do Xingu, foi realizada a assinatura de Ordem de Serviço para a construção de microssistemas de abastecimento de água de Vitória do Xingu e comunidades do entorno, com investimento de mais de R$ 1,5 milhão, do Tesouro Estadual.

Também foram autorizadas a construção de um hospital municipal para Uruará, orçado em R$ 20 milhões, e para a reconstrução do hospital municipal de Rurópolis. O convênio assinado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) tem o valor total de R$ 5,.4 milhões, sendo R$ 270.248,54 , de contrapartida da prefeitura de Rurópolis.