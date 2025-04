Estado qualifica malha fluvial com novos terminais hidroviários no Marajó

Onze novos terminais hidroviários, construídos e reformados, foram entregues pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), no arquipélago do Marajó, de 2022 a 2025. Foram contemplados municípios como Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Portel, Muaná e Afuá, entre outros. Atualmente, Breves, Chaves, Oeiras do Pará e Salvaterra estão com obras em andamento.

"Literalmente o rio é a rua do Marajó, sem o rio a população não consegue desenvolver as atividades econômicas, não consegue se desenvolver apropriadamente. Por isso essas obras do Governo do Pará são fundamentais para o desenvolvimento regional marajoara", afirma Josenir Nascimento, presidente da CPH.

Mais acessibilidade, conforto e segurança

Os novos terminais garantem maior acessibilidade e segurança aos usuários. Eles têm espaços de embarque e desembarque dignos, salas para órgãos públicos, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência. Eles também dispõem de lanchonetes, guarda-volumes, guichês para vendas de passagens e melhor acesso. Intervenções estruturais que potencializam os equipamentos e, claro, facilitam o ir e vir das pessoas, o transporte de cargas e o escoamento de produção.

O Terminal Hidroviário de Melgaço foi uma das estruturas entregues pelo poder executivo estadual em 2023. A aposentada Ana Ferreira, moradora do Marajó, ressalta os atributos do terminal. “A entrega do porto em Melgaço foi muito boa para a nossa locomoção. A estrutura, que antes era de madeira e tinha alguns buracos, ficou ótima em concreto. Não precisamos mais esperar as embarcações no sol, agora temos mais conforto”, disse a moradora.

Com investimentos na ordem de R$ 5 milhões, o mais recente terminal hidroviário entregue, no Marajó, foi o de Soure, em 2024. A nova estrutura beneficia cerca de 25 mil pessoas. O projeto também garantiu uma área de urbanização com 400 metros quadrados, novas instalações elétricas, novo reservatório de água e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Governo qualifica malha hidroviária do Pará

De 2019 a janeiro de 2025, o poder executivo estadual já realizou a entrega de 28 novos terminais e trapiches no Pará. De acordo com a CPH, dos 144 municípios paraenses, 115 têm acesso fluvial, e mais da metade deles depende exclusivamente dos rios para impulsionar o desenvolvimento econômico e social, o que reforça a importância dos investimentos na malha hidroviária do Estado.

Os municípios marajoaras que contam com novos terminais são Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Portel, Muaná, Afuá, Bagre, Melgaço, Anajás e Soure.