Comitiva do BNDES visita obras do Terminal Hidroviário Internacional

A comitiva formada por representantes do Governo do Pará e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou na tarde desta quarta-feira (29) uma visita técnica às obras do Terminal Hidroviário Internacional de Belém. A estrutura, considerada uma das mais relevantes para a realização da COP 30 – conferência global sobre mudanças climáticas que ocorrerá na capital paraense em novembro de 2025 – faz parte dos investimentos que visam transformar a cidade e trazer benefícios à população, com financiamento do BNDES.

Situado no bairro do Reduto, o Terminal servirá como um sofisticado lobby de recepção para os navios-hotel que acomodarão participantes do evento. Após a COP 30, a estrutura se consolidará como um ponto estratégico para o turismo, fortalecendo a conectividade da capital paraense com outras localidades da Amazônia e do exterior.

O presidente da Companhia dos Portos e Hidrovias do Pará, Josenir Nascimento, enfatizou a importância da obra tanto para a logística da conferência quanto para o futuro da cidade. Ele assegurou que a construção segue dentro do cronograma previsto. “Este Terminal representará um marco na infraestrutura portuária da Amazônia. Além de atender às necessidades da COP 30, ele impulsionará o turismo de cruzeiros na região”, afirmou.

Infraestrutura e investimentos

A construção do Terminal Hidroviário Internacional de Belém integra um conjunto de mais de 30 projetos estruturantes conduzidos pelo Governo do Pará para preparar a cidade para o maior evento climático do mundo. Essas iniciativas, focadas em mobilidade, saneamento e infraestrutura urbana, representam um investimento total de R$ 4 bilhões, financiados pelo BNDES, pelo Tesouro do Estado e por parceiros como a Itaipu Binacional.

Pedro Iootty, engenheiro do BNDES, destacou o impacto positivo da obra para a cidade. “Esse projeto não apenas transformará a realidade turística de Belém, ao atrair navios de cruzeiros e ampliar a conexão entre regiões que utilizam o rio como via, mas também contribuirá para a geração de emprego e renda”, ressaltou.

VEJA MAIS

Além do Terminal Hidroviário, o BNDES apoia outras obras fundamentais para a COP 30, como o Parque Linear da Nova Tamandaré e a modernização do Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, um dos principais espaços do evento. O objetivo dessas intervenções é deixar um legado para a cidade, fortalecendo seu potencial turístico e econômico.

Soluções para hospedagem

A expectativa é de que cerca de 50 mil participantes de diversas partes do mundo compareçam a Belém entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025 para a COP 30. Para garantir acomodações suficientes, o Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura de Belém e o setor privado, adotou múltiplas estratégias de hospedagem.

Além dos navios-hotel, estão em construção dois hotéis de alto padrão (Tivoli e Vila Galé), uma Vila COP, uma vila militar e a adaptação de 17 escolas públicas estaduais, que serão convertidas em alojamentos no estilo hostel, proporcionando diferentes opções para atender à grande demanda de visitantes.