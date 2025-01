‘Ninguém vai ficar acordado por falta de um lugar para dormir’, declara Lula sobre COP 30 em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou o compromisso do governo em garantir que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontecerá em novembro deste ano em Belém, seja a melhor de todas. Em resposta à repercussão sobre o setor hoteleiro da capital, Lula garantiu que a cidade vai comportar todas as demandas para o evento. A declaração foi feita nesta quinta-feira (30), durante a primeira coletiva do Chefe do Executivo brasileiro neste ano.

“Vamos repetir [o feito do G20 Social] com a melhor COP já feita desde que foi estabelecida, vamos fazer no coração da Amazônia, onde ninguém acreditava que fosse possível fazer, onde todo mundo dizia que não havia infraestrutura, onde ficavam preocupados sobre onde vão dormir as pessoas. Elas vão dormir onde tiverem que dormir. Eu posso dizer que ninguém vai ficar acordado por falta de um lugar para dormir. A gente quer fazer a COP no coração da Amazônia”, reforçou o presidente.

Lula enfatizou a importância em realizar o evento internacional na Amazônia para mostrar “a grandeza da natureza” para o mundo e destacou o diálogo que acontecerá em Belém sobre as questões climáticas globais. “Se a gente não fizer uma coisa forte, as COP's vão ficar desmoralizadas, porque se aprovam as medidas, tudo muito bonito no papel, e depois nenhum país cumpre”, disse o presidente em crítica à decisão do mandatário norte-americano, Donald Trump, em sair do Acordo de Paris.

VEJA MAIS

Segundo Lula, a cooperação das maiores economias mundiais se restringe, majoritariamente, à contribuição financeira para os países em desenvolvimento. “A necessidade é 1 trilhão e trezentos bilhões de dólares, tenho certeza que não vão dar. Os ambientalistas baixaram para 300 bi, que também não vão dar. É preciso que a gente faça uma discussão séria se quisermos discutir a questão do clima com seriedade e se quisermos que haja uma transição energética de verdade e mudar o nosso planeta para sobrevivermos nele ou vamos brincar de falar na questão do clima.”

O presidente brasileiro frisou que as discussões no evento vão balizar as metas mundiais sobre preservação e desenvolvimento econômico sustentável. Lula também reafirmou o compromisso em garantir a representatividade social e política no evento.

“Vão estar os indígenas, quilombolas, chefes de Estado, especialistas para discutirem. Queremos uma coisa muito verdadeira para saber se a gente está falando sério sobre a questão do clima. Os países ricos falam que só vão ajudar dando dinheiro, eles têm que saber que quando a gente fala em chegar ao desmatamento zero em 2030, embaixo da copa de uma árvore, tem um indígena, ribeirinho ou um trabalhador que precisa viver e ter acesso às coisas que todo mundo tem. Essa é a discussão que queremos fazer na COP 30 e depois a gente vai fazer com que o Brasil construa tudo aquilo que nós prometemos”, reforçou.