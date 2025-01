Estado entrega novas estruturas no Hospital de Clínicas e destaca avanços na saúde pública

A governadora do Estado em exercício, Hana Ghassan, esteve nesta segunda-feira (13) no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) para oficializar a entrega de diversas melhorias estruturais e tecnológicas, incluindo a ampliação e modernização da subestação elétrica, uma nova sala de hemodinâmica, incluindo um novo angiógrafo, e as revitalizações das clínicas obstétrica e cardiológica. As novidades visam aumentar a capacidade de atendimento e promover maior conforto e segurança para os pacientes e profissionais de saúde.

Durante a cerimônia, a governadora em exercício destacou a importância das entregas. “O sinônimo de qualidade é investimento. Hoje, o HC recebe infraestrutura e equipamentos que rivalizam com qualquer hospital privado, ampliando o atendimento cardiológico e garantindo mais leitos e conforto para a população”, disse Hana Ghassan.

Heloisa Guimarães, diretora-presidente do HC, também celebrou as melhorias. “O Hospital das Clínicas é padrão ouro graças à dedicação dos nossos servidores. Essa equipe incansável merece toda a infraestrutura necessária para continuar salvando vidas e promovendo saúde com excelência”, afirmou a titular do HC.

A nova sala de hemodinâmica foi projetada para receber um equipamento de última geração, o mais moderno do Estado. Este avanço permitiu a instalação de um segundo angiógrafo, duplicando a capacidade de atendimentos de 35 para 70 procedimentos semanais. A hemodinâmica desempenha um papel crucial no diagnóstico e tratamento de disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, como obstruções e aneurismas, utilizando técnicas minimamente invasivas.

“A amplificação da estrutura física da hemodinâmica e a chegada do novo angiógrafo são passos gigantes para o futuro, permitindo dobrar nossa capacidade de atendimento. Isso é assistência de qualidade para a população, com uma equipe de excelência”, destacou Daniele Costa, chefe de Enfermagem do setor.

As clínicas obstétrica e cardiológica também foram ampliadas e modernizadas, ganhando oito novos leitos, totalizando agora 30 na cardiologia e 10 na obstetrícia. A estrutura passou por uma revitalização completa, incluindo a criação de um novo posto de enfermagem, adaptações nas portas para maior mobilidade de macas e a implantação de uma sala PPP (pré-parto, parto e pós-parto) moderna.

“Essa ambiência renovada fez toda a diferença para nossas pacientes, especialmente as gestantes cardiopatas ou com bebês portadoras de cardiopatias. Um ambiente mais acolhedor e climatizado tem impactado positivamente no tratamento e na experiência delas aqui”, afirmou a obstetra Layses Braga, chefe da Clínica Obstétrica.

Entre os beneficiados está a puérpera Marcela dos Santos, que há poucos dias deu à luz ao pequeno Nicolas na revitalizada Clínica Obstétrica. "É tudo muito agradável. O ambiente, os profissionais, porque desde quando houve o encaminhamento de eu vir pra cá, por essa necessidade do meu filho ter essa cardiopatia, eles não largaram mais a minha mão. Ficaram ali início, meio e fim, marcaram o meu parto, tudinho, é algo assim incrível. Toda a equipe médica em especial, cada um na sua área tem um cuidado excelente, tanto com a mãe quanto com o bebê. A observação deles, o cuidado, a alimentação, a higienização, a gente se sente muito bem, muito tranquila", relatou emocionada.

Já Ricardo Pinon, pai da bebê Elisa e acompanhante da esposa Ariane Oliveira, também puérpera, elogiou a nova estrutura e o atendimento humanizado. "É muito importante esse acesso às pessoas de baixa renda, que não têm acesso a todas essas tecnologias que tem aqui. A minha filha e a minha esposa foram muito bem recebidas desde o começo do pré-natal. A gente foi encaminhado de Mosqueiro devido à patologia congênita dela que é correção de CIA e a gente foi bem recebido pela equipe. (...) O ambiente também está 100%”, afirmou.

As melhorias também foram elogiadas pelo especialista em gestão pública Clodovane Lago, que está internado na clínica cardiológica, aguardando por uma cirurgia. “Muito acolhedor, médicos excelentes, 24 horas em cima da gente, sem contar esse espaço aqui que é muito bom, boa climatização, um conforto realmente que um paciente merece ter. É inclusive até um diferencial, porque eu já estive em hospitais particulares e tenho certeza que não deixa a desejar”, falou.

Energia

A programação também contou com a entrega da nova subestação elétrica Engº Silvio Nunes, agora ampliada e modernizada. A estrutura foi completamente renovada, substituindo os transformadores antigos a óleo por modelos a seco, aumentando a capacidade de 2.900 KVA para 8.450 KVA. Essa ampliação permitiu a instalação de novos equipamentos hospitalares, como o novo angiógrafo, e a climatização de todas as áreas do hospital.

“Essa modernização não só garante um fornecimento de energia eficiente como também eleva o conforto de pacientes e profissionais. Os novos geradores automatizados asseguram que não falte energia em momentos críticos, como cirurgias ou sessões de hemodiálise”, explicou Leandro Rodrigues, engenheiro elétrico responsável pela obra.

Com essas iniciativas, o HC consolida sua posição como referência em nefrologia, psiquiatria e cardiologia no Estado, reafirmando o compromisso do Governo do Pará com a saúde pública.