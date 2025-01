Pará: Vice-governadora Hana reassume Seplad, e Detran tem nova diretora; veja mudanças na gestão

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, reassumiu o cargo de titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), conforme decreto assinado pelo governador Helder Barbalho e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta quinta-feira (02.01). Com isso, Hana, que também é coordenadora do Comitê Estadual para a 30ª Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em novembro deste ano, deve acumular as funções de vice-governadora e secretária estadual.

Segundo informações divulgadas no site da Seplad, a pasta tem, entre as suas funções, o trabalho de coordenar o planejamento, orçamento e modernização administrativa do estado. A Secretaria fica à frente, inclusive, de concursos públicos realizados pela administração estadual.

Na mesma edição que trouxe o decreto de nomeação de Hana Ghassan, foi publicada a exoneração de Renata Mirella Freitas Guimarães de Souza Coelho do cargo de titular da Seplad. Ela foi designada pelo governador Helder Barbalho a responder pela Direção-Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA).

O Diário Oficial desta quinta-feira também traz as exonerações - a contar de 1º de janeiro - de nomes que passam a fazer parte da gestão de Igor Normando na Prefeitura de Belém. Humberto Bozi Spíndola, novo secretário municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, deixou o cargo de secretário adjunto de gestão das Usinas da Paz. No lugar dele, assume Delciene Loureiro Correa.

Talita Reis Magalhães também foi exonerada da função de Controladora-geral adjunto de Gestão e Suporte, na Controladoria-Geral do Estado, e ficará à frente da Controladoria Geral do Município de Belém.