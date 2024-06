Helder Barbalho define nova titular da Seplad; saiba quem é

Novas mudanças no Executivo do Pará foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (11/06), após uma série de exonerações e nomeações divulgadas na segunda (10). O governador Helder Barbalho definiu o novo comando da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e exonerou uma assessora de gabinete.

Renata Mirella Freitas Guimarães de Souza Coelho foi dispensada da direção geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) para assumir o cargo de titular da Seplad. De acordo com a publicação, no entanto, Renata continua acumulando a função de diretora geral do Detran, de forma interina. Outra mudança é a exoneração de Tereza Rosely Abdon dos Anjos, a pedido da própria, que exercia cargo em comissão de assessora de gabinete.

A nova titular da Seplad assume o lugar de Elieth de Fátima da Silva Braga, que havia sido exonerada do cargo na segunda-feira (10/06), quando foi nomeada secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no lugar de Humberto Bozi Spindola. Spindola, por sua vez, passou a ser secretário Adjunto de Gestão das Usinas da Paz, no lugar de Cleidson Ferreira Chaves — cuja exoneração também foi solicitada.

Mudanças anteriores

Desde a semana passada, o quadro de secretários do governo estadual vem passando por mudanças devido aos prazos eleitorais: para concorrer a cargos de prefeito ou vice-prefeito nas próximas eleições, os nomeados precisavam ter se desligado de seus cargos até 6 de junho. Entre os que deixaram seus postos, estão: Igor Normando, pré-candidato do MDB à Prefeitura de Belém que deixou de ser titular da Seac; e Úrsula Vidal, que ainda não confirmou sua pré-candidatura, mas já deixou o comando da Secretaria de Cultura (Secult) — esta, assumida por Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira.

Outras mudanças incluem a saída de Waldemiro Sanova da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), agora sob o comando de Marcelo Gomes Alves da Silva; e Cássio Andrade da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), substituído por Ana Paula Moraes da Cunha Alves. Além disso, José Araújo deixou a Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep); Maria Pinheiro saiu da Secretaria de Estado de Educação (Seduc); e Cilene Sabino deixou a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa).